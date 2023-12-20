Выставку дизайнерских елей открыли в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

По ее словам, выставка проходит в столице уже в восьмой раз, а за все время ее существования в ней поучаствовали 150 именитых дизайнеров, начинающих специалистов и медийных личностей.

«В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями», - рассказала Наталья Сергунина.

Авторские ели создали дизайнеры Игорь Чапурин, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, сотрудники Дома моды «Валентин Юдашкин» и другие. Они использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек для самых красивых традиционных новогодних деревьев.

Кстати, на выставке представлены сразу две январские ели. Февральская наряжена в стилистике китайского Нового года. Мартовских елей также две, одна из них связана с пробуждением подснежников. Тему с первоцветами продолжает апрельская ель, а майская напоминает о скором лете.

Для июня, июля и августа выбрали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». На ноябрьской ели можно увидеть украшения в виде снегирей и ярких красных ягод, а на декабрьской - промыслы и традиции народов России.

Ранее елочные базары начали открывать в Москве. Они будут работать до 31 декабря.