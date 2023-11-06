06 ноября 2023, 20:20

Выставка «Россия» на ВДНХ вызвала повышенный интерес молодежи

РИА «Новости»
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Молодые посетители выставки «Россия» на ВДНХ, рассказывая о своих впечатлениях, говорили о пробуждении гордости за страну. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Молодые посетители выставки «Россия» на ВДНХ, рассказывая о своих впечатлениях, говорили о пробуждении гордости за страну. Как сообщил ТАСС , об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что такими положительными эмоциями поделились участники марафона общества «Знание», который прошел на территории выставки. Кириенко отметил, что подобные опросы проводят после каждого мероприятия, чтобы организаторы понимали, какие вещи нужно улучшить.

«70% участников марафона общества „Знание“ на выставке „Россия“, выходя, сказали, что они стали больше гордиться своей страной. Это, наверное, главная цель», - сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента России добавил, что выставка «Россия» позволяет молодым людям не только узнать о достижениях своей страны, но и познакомиться с теми, кто стоит за их созданием.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Каждый регион представил собственный павильон, в котором показал свои достижения, природные красоты, а также культуру.

В первые дни самым популярным оказался павильон Камчатки с большим количеством интерактивных площадок, посвященных природе края. Гости смогли увидеть волны Тихого океана, почувствовать жар вулканов, а также познакомиться с флорой и фауной полуострова.

Московская область заинтересовала посетителей интерактивными играми, где каждый может себя почувствовать руководителем министерства или ведомства, решая крупные задачи. Кроме того, в павильоне можно отправиться в виртуальную экскурсию по самым популярным туристическим местам Подмосковья. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, на выставке представили весь колорит Московской области.

Посетителей павильона Пермского края встретил человекообразный робот Арди , с выражением рассказывающий стихи региональных поэтов. Уникальное техническое обеспечение помогает андроиду воспроизводить на своем лице эмоции человека.

Выставка-форум «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля. Поэтому время для ознакомления с самыми интересными экспонатами еще есть.

Молодежь Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 20:36
«Откололся в День народного единства». Бывший протодиакон Андрей Кураев покинул Россию
РИА «Новости»
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Бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев сообщил, что покинул Россию в День народного единства. Об этом лишенный сана священнослужитель написал в своем Telegram-канале.

«Забавно вышло: откололся в день народного единства. Просто „судьба диссидента“», - написал Кураев.

Кроме того, бывший священнослужитель выложил фотографию чемоданов, на которой видна надпись на чешском.

О планах переезда в Чехию Кураев рассказал в октябре. В этой стране он провел свое детство. Богослов отметил, что «московский мир был для него разрушен». В Европе Кураев планирует читать лекции и проводить публичные встречи.

Андрея Кураева лишили сана в 2020 году. Епархиальный суд Москвы обвинил его в клевете и оскорбительных высказываниях об умершем протоиерее Александре Агейкине. Но в течение двух с лишним лет на это решение действовал мораторий церковных властей.

В конце апреля 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана Кураева за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.

РПЦ Религия Патриарх Кирилл
06 ноября 2023, 20:11
Москвичам рассказали, какие музеи школьники смогут посещать бесплатно
Сайт мэра и правительства Москвы
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Благодаря проекту «Музеи — детям» юные уроженцы столицы смогут побывать более чем в 100 городских музеях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Этот проект - один из популярнейших среди школьников и студентов колледжей. С его помощью с 2017 года по карте «Москвенок» и социальной карте городские музеи бесплатно посетили уже 2,7 миллиона раз.

Только в 2023-м юные горожане побывали в музеях более 490 тысяч раз, что на 179 тысяч раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что чаще всего школьников и студентов привлекают Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно». Лидеры для посещений также - объединенный музей-заповедник «Коломенское - Измайлово», государственный музей А. С. Пушкина и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева.

Кроме того, теперь в музее парка «Зарядье» проводят выставки современного искусства. В музее «Старый английский двор» молодежи расскажут об английском купеческом доме в XVI–XVII веках и развитии отношений между Россией и Англией.

В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» можно будет посмотреть зал с временными экспозициями. Они посвящены различным регионам страны, истории и культуре России. Их организовывают вместе со значимыми музеями и культурными учреждениями.

В Музее криптографии юные москвичи увидят кинетические, мультимедийные и игровые экспонаты. Для них оборудовали зоны для практической работы с шифрами и инструментами для шифрования. Вдобавок можно будет увидеть островки математики и серию комиксов о хакерах и шпионах.

Более 400 музыкальных аппаратов из разных точек мира привезли в музей «Дом винтажной музыки». В коллекцию граммофонных и виниловых пластинок входит свыше трех тысяч предметов, включая раритеты и уникальные записи. Все это ребята смогут не только увидеть, но и услышать.

Ранее «парту героя» имени советского военачальника Василия Самсонова открыли в школе № 6 Реутова.

Школы Музеи Школьники Москва 2023
06 ноября 2023, 18:34
Россиянам дали совет по покупкам в «Черную пятницу»
РИА «Новости»
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Россиянам рекомендовали не ждать «Черной пятницы» до закупок нужных товаров, а приобрести их уже сейчас. Об этом ТАСС сообщила глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По ее словам, из-за роста издержек у бизнеса и инфляции цены могут еще подрасти, а продавцы откажутся от предоставления скидок во время распродаж.

«Если действительно нужен какой-то товар, то лучше его купить прямо сейчас, а не ждать „Черной пятницы“. Возможно такое, что цена еще увеличится, а затем продавцы не станут делать большой скидки», - отметила она.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Бодров отметил, что необходимо отслеживать цены, чтобы не попасться на уловку некоторых магазинов.

«Есть специальные расширения для браузера или приложения для смартфона, которые помогут мониторить цены. Так вы узнаете о возможном искусственном завышении цены перед стартом распродаж», - добавил Бодров.

Ранее 76% участников опроса компании Superjob признались, что не верят в скидки в «Черную пятницу» , которая традиционно проходит в ноябре.

Россия Магазины
06 ноября 2023, 17:42
Ошибку нашли в расчетах мощности магнитной бури
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Ученые ошиблись в оценке мощности солнечной вспышки и скорости выброшенного ею потока плазмы, которые обернулись мощной магнитной бурей и полярным сиянием в минувшее воскресенье, 5 ноября. Об этом заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Результаты исследования привело РИА «Новости».

Собеседники агентства пояснили, что изначально ученые взяли за причину возникновения геомагнитного возмущения вспышку на Солнце, которая произошла 3 ноября.

«По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <…> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», - заявили в лаборатории.

Но в итоге ошиблись все. Облака газа преодолели расстояние до Земли намного быстрее и нанесли усиленный удар по магнитному полю планеты, что привело к возникновению полярных сияний, которые увидели даже жители юга России.

«Хотя это все равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», - указали в публикации.

Ранее жители Крыма и южных регионов России поделились кадрами необычного северного сияния , вызванного мощной солнечной вспышкой.

Планета Земля Ученые Космос Магнитные бури

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