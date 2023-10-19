Выставка о микробиологии пройдет в московском Музее космонавтики
В Музее космонавтики с 2 ноября откроется выставка, посвященная космической микробиологии. Об этом сообщил департамент культуры Москвы.
Выставку приурочили к 60-летию Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук.
Посетители смогут ознакомиться с историей создания ИМБП, узнают о первых директорах института и научном вкладе в поддержание здоровья космонавтов во время длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве.
Основной темой экспозиции станет космическая микробиология, которая изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе.
«Создатели выставки затронут сложную проблему планетарного карантина и постараются ответить на вопрос: „А на Марсе смогут яблони цвести?“» - уточнили в ведомстве.
Гостям покажут уникальные образцы научной аппаратуры и экспериментальных установок, использованных в исследованиях микробиологии в космосе. Посетители увидят инновационные разработки и достижения ИМБП, связанные с предотвращением и лечением инфекций во время космических полетов.
Ранее Музей Транспорта Москвы рассказал о будущей экспозиции. На ней покажут 53 транспортных средства.