Выставка-форум «Россия» стала одним из самых посещаемых мест планеты

«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест планеты», - отметил он.

Накануне стало известно, что со дня открытия выставки ее посетили 18 миллионов посетителей , 18-миллионным гостем стала школьница из Владимира. Девочка приехала в Москву со своей семьей. В качестве подарка ей вручили сертификат на путешествие в Омскую область.

Торжественное открытие выставки «Россия» состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали проводить до 12 апреля текущего года. Президент Владимир Путин поручил продлить работу форума на ВДНХ до 8 июля.