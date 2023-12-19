19 декабря 2023, 11:38

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на четыре сантиметра

РИА «Новости»
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Снег в Москве начал сокращаться и постепенно таить. Сейчас высота сугробов составляет в среднем 31 сантиметр — на четыре меньше, чем вчера. Оттепели в столичном продолжатся до конца недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег в Москве начал сокращаться и постепенно таить. Сейчас высота сугробов составляет в среднем 31 сантиметр - на четыре меньше, чем вчера. Оттепели в столичном продолжатся до конца недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, уменьшилась еще на четыре сантиметра, и теперь составляет 31 сантиметра», - заявил он.

Синоптик отметил, что этот показатель ниже суточного рекорда сегодняшнего дня, но выше в два раза климатической нормы.

На данный момент самый внушительный снежный покров зафиксировали на метеостанции МГУ - 39 сантиметров. Вчера там были сугробы в 43 сантиметра.

Рекорды по Московской области на сегодняшний день бьет Коломна, где высота снега 43 сантиметра, на один сантиметр ниже чем было вчера.

Леус предупредил, что в ближайшие дни таяние снега продолжится. Кроме того, на фоне этого могут быть гололедица на тротуарах и проезжей части.

Ранее москвичей предупредили о кратковременных дождях во вторник.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
19 декабря 2023, 11:16
Новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой» выпустили в Москве
Freepik
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Центры госуслуг «Мои документы» и Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара представили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой», в котором собрали полезную информацию о книгах, которые стоит прочитать с ребенком в зимние каникулы. Об этом сообщили на официальном портале мэрии Москвы.

«В преддверии зимнего праздника и длинных выходных выпускаем новогодний вкладыш в буклет „Метр с книжкой“. Здесь собрана полезная литература к Новому году для детей», - рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина.

Собранные рекомендации помогут привить детям любовь к чтению. Специалисты также дали родителям советы, как читать с детьми от ноля до семи лет, а также какие жанры лучше выбрать в соответствии с возрастом ребенка.

Так, детям до полутора лет посоветовали книги Агнии Барто «Игрушки», Эрика Карла «Очень голодная гусеница», Анастасии Орловой «Яблочки-пятки: стихи для самых маленьких» и других известных авторов.

Филолог Евгения Усачева предложила, как решить проблему подросткового чтения. Она посоветовала продемонстрировать понятную и близкую к их мировоззрению литературу.

Книги Праздники Дети Новый год Литература Москва 2023
19 декабря 2023, 11:02
Девятилетнего мальчика вернули в Россию из Винницкой области
РИА «Новости»
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В Москву прилетел девятилетний мальчик, который не мог вернуться к матери из-за запрета на въезд россиян на Украину. Его переправили на родину при посредничестве Катара, сообщили РИА «Новости» в аппарате уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребенок вместе с сопровождающей прибыли в Москву, аэропорт Внуково, 19 декабря в 00:45», - заявил представитель омбудсмена.

До 2019 года мальчик жил в Ярославской области. Когда отец погиб, мать отвезла сына к бабушке в Винницкую область. С началом спецоперации киевский режим запретил въезд гражданам России, из-за чего женщина не могла самостоятельно забрать ребенка на родину. К делу подключились Мария Львова-Белова и представители Катара.

Детский омбудсмен участвовала в возвращении двух детей в Россию, еще 48 отправили родным на Украину и в другие страны мира. В переговорах участвовали международные организации и третьи страны.

В Эстонии, Германии, Дании и Польше начали изымать детей украинских беженцев. Родители попросили помощи в постпредстве России при ООН.

Дети Россия Украина Катар
19 декабря 2023, 11:00
Навигатор Russpass научился строить маршрут по Московскому зоопарку
Сайт мэра и правительства Москвы
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Туристический сервис Russpass создал Telegram-бота, который построит нужный маршрут в Московском зоопарке. Цифровой помощник покажет расположение вольеров 11 зверей и расскажет об обитателях старейшего зоопарка России. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря умному боту горожане легко могут прийти в гости к символу Московского зоопарка манулу Тимофею или панде Диндин и ее четырехмесячному детенышу. Кроме того, можно познакомиться с жирафом Липой, семейством капибар, пингвинами Гумбольдта и другими животными.

Вольер каждого животного обозначен на нескольких онлайн-картах. Гости зоосада могут выбрать удобное приложение и создать маршрут. Кроме того, умный навигатор подскажет, где в зоопарке можно найти туалет, магазин или кафе.

В меню бота включили и другие полезные материалы. С их помощью можно посмотреть на бытовую жизнь зоопарка и погрузиться в непростую работу киперов, ветеринаров и зоологов.

Вдобавок желающие смогут узнать об обитателях центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Материал содержит и полезные советы для посетителей: например, в какое время лучше приходить, чтобы увидеть, как принимает ванну гималайский медведь.

Ранее в Московском зоопарке открыли самую большую экологичную елку России.

Животные Зоопарки
19 декабря 2023, 10:30
Двух человек придавило бетонными блоками в бытовке на юге Москвы
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Бетонные блоки упали на бытовку в районе Царицыно на юге Москвы, из-за чего придавило двух человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, люди находятся под завалами. О состояние здоровья пострадавших пока неизвестно, однако они находятся в сознании и подают звуки.

Несчастный случай произошел на территории стройки. В результате таяния снега блоки повело на рядом стоящую бытовку.

На месте происшествия уже работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее плитка фасада обрушилась на 50-летнего мужчину на юго-западе Москвы. Несчастный случай произошел на Новочеремушкинской улице.

Строительство Москва 2023

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