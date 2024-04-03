Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

«На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей», - сообщила пресс-служба в описании к видео.

В создании ленты приняли участие студия «Мельница», Кинокомпания СТВ и телеканал «Россия». Режиссером проекта стал Константин Бронзит.

За 18 лет на телеканалах показали 564 серии анимационной франшизы. Мультфильм о приключениях Лунтика и его друзей: кузнечика Кузи, божьей коровки Милы, гусениц Вупсеня и Пупсеня и других, - стал победителем в номинации «Главный анимационный сериал» в 2022 и 2023 годах.

Ранее стало известно, что летом покажут мультфильм о детстве Винни-Пуха , Попугая Кеши, Кота Матроскина и других персонажей киностудии «Союзмультфильм».