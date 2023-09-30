Выше всех. Федор Конюхов запланировал новые рекорды на воздушном шаре

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В марте Конюхов совместно с президентом Федерации воздухоплавательного спорта Иваном Меняйло уже установили рекорд дальности полета на воздушном шаре «ФосАгро». Путешественники преодолели расстояние 2540 километров, что на 174 километра больше прошлого мирового рекорда 1994 года.

На этом же воздушном шаре - самом большом в истории России - Конюхов планирует установить еще два рекорда.

«Сначала мы хотим подняться на тепловом воздушном шаре в небо выше всех в истории России - больше чем на 12 километров», - рассказал путешественник. Эту экспедицию Конюхов планирует совершить весной-летом 2024 года.

Следующая цель - трансконтинентальный перелет. Конюхов планирует побить свой же рекорд дальности и преодолеть на воздушном шаре около пяти тысяч километров - от Кировска до Тихого океана.

В сентябре Федор Конюхов совместно с пилотом Игорем Потапкиным установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек.

Конюхов и Потапкин поднялись на высоту 4728 метров с горного плато. До этого мировой рекорд принадлежал венгерским пилотам. 20 лет назад они поднялись на паралете на высоту 4575 метров.