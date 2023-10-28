Выручка анимационных студий в Москве за 3 года составила почти 60 млрд рублей
Драйвером развития креативных индустрий Москвы назвали анимацию. За три года выручка предприятий составила 57 миллиардов рублей. Город системно поддерживает индустрию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, в 2021 году статус технопарка получила киностудия «Союзмультфильм». На ее территории расположена вся нужная инфраструктура для развития новых анимационных техник и поддержания старых.
Статус технопарка получил и телецентр «Останкино». Там работает около 40 компаний-резидентов, создающих теле- и видеоконтент. Им доступны все инновации и новшества для создания интересного контента.
«В столице зарегистрировано больше 75% анимационных студий страны. За три года их выручка составила свыше 57 миллиардов рублей», - подчеркнул Собянин.
Продвигать анимационные продукты за рубежом столичным киностудиям помогает Московский экспортный центр. Он курирует участие предприятий на выставках и в деловых поездках.
Жители и гости столицы знакомятся с лучшими проектами отечественной и зарубежной анимации благодаря департаменту культуры. А с 27 октября по 7 ноября в его рамках проведут детскую внеконкурсную программу XVII Большого фестиваля мультфильмов.
Помимо этого, агентство креативных индустрий делает проекты для предпринимателей, развивает инфраструктуру для творчества и обеспечивает финансовую поддержку.
Ранее стало известно, что дни научного кино пройдут в Москве до 16 декабря.