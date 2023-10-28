Выручка анимационных студий в Москве за 3 года составила почти 60 млрд рублей

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Так, в 2021 году статус технопарка получила киностудия «Союзмультфильм». На ее территории расположена вся нужная инфраструктура для развития новых анимационных техник и поддержания старых.

Статус технопарка получил и телецентр «Останкино». Там работает около 40 компаний-резидентов, создающих теле- и видеоконтент. Им доступны все инновации и новшества для создания интересного контента.

«В столице зарегистрировано больше 75% анимационных студий страны. За три года их выручка составила свыше 57 миллиардов рублей», - подчеркнул Собянин.

Продвигать анимационные продукты за рубежом столичным киностудиям помогает Московский экспортный центр. Он курирует участие предприятий на выставках и в деловых поездках.

Жители и гости столицы знакомятся с лучшими проектами отечественной и зарубежной анимации благодаря департаменту культуры. А с 27 октября по 7 ноября в его рамках проведут детскую внеконкурсную программу XVII Большого фестиваля мультфильмов.

Помимо этого, агентство креативных индустрий делает проекты для предпринимателей, развивает инфраструктуру для творчества и обеспечивает финансовую поддержку.

Ранее стало известно, что дни научного кино пройдут в Москве до 16 декабря.