09 февраля 2025, 11:09

Вырос средний чек россиян на покупку фастфуда

Unsplash
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Средний чек на покупку фастфуда в России впервые превысил 600 рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2024 году средний чек в заведениях быстрого питания составил 603 рубля, что на 10% выше показателя 2023 года.

Средние траты на фастфуд в столице ожидаемо оказались выше, чем в других регионах: в Москве чек составил 649 рублей, хотя в 2023 году он не превышал 584 рубля.

Эксперты предположили, что россияне стали больше тратить на фастфуд из-за ускорения темпов жизни и желания сэкономить, не готовя при этом еду самостоятельно. На рост чека также могло повлиять развитие служб доставки, не исключили аналитики.

Ранее маркетолог Елизавета Волошанина посоветовала россиянам в целях экономии составлять списки покупок. Она добавила, что для борьбы с лишними тратами также полезно сравнивать цены на продукты в магазинах.

Еда Экономика
09 февраля 2025, 12:22
Суд не стал рассматривать протокол на иноагента Дудя
РИА «Новости»
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Кузьминский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Протокол составили за распространение материалов без указания статуса иноагента. За это нарушение может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Суд решил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы составившему его должностному лицу.

Ранее Дудя* привлекли к административной ответственности за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура выяснила, что блогер разместил в видеохостинге ролик без маркировки с указанием статуса автора. Против Дудя* возбудили дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В декабре появилась информация, что блогера могут лишить свободы на срок до двух лет, если его привлекут к ответственности по уголовной статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Юрий Дудь Иноагенты
09 февраля 2025, 06:00
Рожденную в туалете в аэропорту Антальи девочку попробуют вернуть в Россию
РИА «Новости»
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Генеральное консульство России в Анталье ведет работу над возвращением на родину девочки, рожденной в аэропорту в октябре 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», - сообщил консул.

Новорожденной девочке оформили российское гражданство. В свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие.

Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, рассмотрит суд Турции. Интересы девушки представляет адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Она считает, что россиянка не имела намерения убить ребенка.

Турция Дети Россия
09 февраля 2025, 05:58
Россиян предупредили о «церковных» мошенничествах
Freepik
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Объявление в интернете о сборе помощи для храмов и монастырей нужно проверять на официальных церковных сайтах. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций - в том числе „церковных“, от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации», - отметил священник.

Доверять нужно только проверенным источникам. Баннеры в интернете таким источником не являются, добавил Волков.

За баннерами могут скрываться как мошенники, так и реальные храмы и монастыри, которые собирают пожертвования. Необходимо уточнить, существует ли реально храм, позвонить туда и уточнить информацию о баннере.

Мошенники стали красть деньги с помощью виртуального образа карты. Они вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы.

Священники Интернет Мошенничество Деньги
09 февраля 2025, 05:16
Отбирать землю у нерадивых собственников могут начать уже с марта, предупредил юрист
РИА «Новости»
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Правила освоения земельных участков в населенных пунктах или выделенных для садоводства изменятся с 1 марта. Собственников будут наказывать за неправильное пользование такой землей. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Филипп Терехин.

По новым правилам, на купленном или уже имеющемся земельном участке в течение трех лет собственник должен начать строительство, либо же начать выращивать сельскохозяйственные культуры. По словам Терехина, в случаях, когда эти правила не выполняются, правообладателя сначала могут оштрафовать, а впоследствии и вовсе изъять участок.

«Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке - избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением», - объяснил юрист, отметив, что цель этих нововведений - заставить собственников следить за своими участками, так как неухоженные участки портят вид и неэффективно используются.

С января этого года власти ввели новый налог - на бани, теплицы, сараи и туалеты. Речь идет о строениях, имеющих капитальный фундамент, их теперь придется регистрировать в Росреестре.

Строительство Правила Налоги Мусор

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