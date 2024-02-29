29 февраля 2024, 15:04

Выпуск МС-21 перенесли на 2025 год

РИА «Новости»
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Испытания пассажирского самолета МС-21 еще не завершили, поэтому его серийный выпуск откладывается на 2025–2026 годы. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Его слова привел «Интерфакс».

Журналисты в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию, который проходил в Гостином Дворе, поинтересовались у Чемезова, начнется ли выпуск МС-21 в 2024 году.

«Скорее всего, поставки могут быть в 2025, даже в 2026 году», - прокомментировал он.

Глава государственной корпорации подчеркнул, что производство начнется сразу после испытаний. Чемезов не уточнил, когда они завершатся. Задержку он объяснил вниманием к обеспечению безопасности полетов.

Летом 2023 года в Минпромторге заявили, что поставки МС-21 начнутся в 2024 году. Первый полет импортозамещенного лайнера планировали провести до конца прошлого года.

Испытания пассажирского самолета МС-21 еще не завершили, поэтому его серийный выпуск откладывается на 2025–2026 годы. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Его слова привел «Интерфакс».

Самолеты Россия
29 февраля 2024, 15:55
Астролог указала на способности родившихся 29 февраля
РИА «Новости»
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Родившиеся 29 февраля люди изначально несут в себе большой потенциал и способности. Об этом «360» рассказала астролог Елена Кузнецова.

Она напомнила, что из-за особенностей календаря 29 февраля бывает лишь раз в четыре года.

«Раньше было поверье, что нельзя выходить на улицу, что это последний день зимы перед весной. Это високосный год, а родившиеся в такой день люди обладают потенциалом и способностями, они особенные, в любом случае», - сказала Кузнецова.

Астролог отметила, что издавна в этот день нужно было также очищать жилище, избавляться от всего негативного и призывать в свою жизнь благоприятное.

Ранее астролог Ольга Николаева заявила, что кошелек сине-голубого цвета поможет привлечь и приумножить уже заработанные деньги в 2024 году. Также она посоветовала иметь прямоугольную форму кошелька, чтобы купюры не помялись.

Россия
29 февраля 2024, 15:37
Лучшие цифровые решения для НКО определили в финале конкурса «Технологии добра»
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Лучшие цифровые инициативы для благотворительных и некоммерческих организаций выбрали в финале конкурса федерального проекта «Технологии добра». Призовой фонд мероприятия, организованного Совкомбанком и «Sk Финтех Хаб», составил 5,5 миллиона рублей.

Участниками конкурса стали проекты по нескольким ключевым направлениям операционной деятельности благотворительных организаций: ИТ-поддержка, маркетинг и коммуникации, отчетность, программная работа и внутренняя аналитика, финансы. На отборочном этапе поступило свыше 150 заявок.

В полуфинал попали 22 команды, предложившие перспективные интеграционные решения, в которых учли специфику и потребности благотворительной сферы. Из них в финале оказались 11 команд.

Финалисты представили свои решения жюри конкурса 27 февраля. В число судей вошли представители фондов «Истоки», «Друзья», «Нужна помощь» и «Большая перемена». Также инициативы участников оценивали эксперты и партнеры проекта, представители благотворительных фондов и НКО - действующие и потенциальные пользователи платформы «Технологии добра».

Победителями конкурса стали пять проектов. Каждый из них наградили призом в один миллион рублей: 1. Сервисы «Донор-менеджмент» и «Маршрутная карта» от фонда «Нужна помощь» 2. CRM-решение Cherry CRM и программный комплекс GIVR по сбору и анализу пожертвований 3. LemonPie - сервис управленческого учета для НКО 4. Платформа для сбора пожертвований бездомным животным Teddy Food 5. Goody - виджет для приема пожертвований на сайте НКО.

Инклюзивный проект «Рабочее место специалиста по доступной среде» от организации «Доступная среда» отметили специальным призом в 500 тысяч рублей. Инициатива поможет автоматизировать, упростить, ускорить и повысить качество работы специалиста НКО, развивающего безбарьерную среду в своем регионе.

«Мы под большим впечатлением от уровня проектов, качества их проработки и презентации в финале конкурса. Перед жюри возник непростой выбор - между проектами, которые уже функционируют и достигли ощутимых результатов, и проектами, которые только на старте своего развития», - отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

По его словам, при выборе победителей решающими стали несколько критериев, в том числе привлечение самих некоммерческих организаций к созданию продукта. Трудно сделать сервис, востребованный у НКО, если не слышать их голос и не понимать, что им нужно на самом деле, обратил внимание Борис.

Также жюри отметило проекты, имеющие перспективу масштабирования за счет проработки процесса поставки и внедрения в некоммерческих организациях.

Всем участникам и финалистам конкурса предложили разместить свои инициативы на цифровой платформе «Технологии добра», чтобы сервисы стали доступны большому числу благотворительных организаций. Площадка представляет собой маркетплейс с услугами от Совкомбанка и партнеров проекта. Благотворительные фонды и некоммерческие организации могут пользоваться этими решениями бесплатно или льготной основе.

Сейчас на платформе доступны услуги от компаний «Аксиома-Софт» (интегратор 1C), Skillbox, «Лаборатория Касперского», СКАН и других участников ИТ-рынка. Также к сервису присоединились резиденты «Сколково»: АНДАТА, ТЕКО, Servicepipe, Qrator Labs.

«Платформа значительно оптимизирует ведение операционной деятельности и фандрайзинга для фондов за счет современных IT-технологий. Мы верим, что в ближайшие 10 лет объем рынка НКО может достичь одного триллиона рублей при условии интенсивной цифровизации всех аспектов деятельности организаций», - рассказал исполнительный директор «Sk Финтех Хаб» Павел Новиков.

Всех победителей конкурса пригласили стать участниками «Сколково». Благодаря этому проекты смогут претендовать на грант «Сколково» в размере семь миллионов рублей.

Благотворительность Технологии
29 февраля 2024, 15:24
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
РИА «Новости»
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В России действующую программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Люди из поколения в поколение ухаживают за земельными участками и возводят дома, в которых можно жить круглый год. Но не могут подключиться к сетям, так как в программу социальной газификации садовые товарищества не попадают. Миллионы семей эта проблема затронула», - заявил он.

Путин заявил, что важно эту проблему решить с учетом интересов россиян.

«Нужно программу социальной газификации расширить и продолжить газовые сети до границ участков с домами садоводческих товариществ», - добавил глава государства.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер сказал, что к 2030 году она выполнит поставленный план по газификации всей страны.

Россия Владимир Путин Социальная газификация Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 15:23
Ивлеева заявила, что проголосует за Путина
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что впервые смотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале.

Ивлеева рассказала, что в последнее время старается следить за повесткой, которой раньше не уделяла достаточно внимания. Она отметила, что многие предложенные инициативы вызвали у нее отклик.

«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», - сказала Ивлеева.

Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно дал оценку положению дел в стране, а также определил главные направления внутренней и внешней политики России.

Владимир Путин Анастасия Ивлеева

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