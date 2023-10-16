Выплаты не индексировали много лет. Депутат — об увеличении пособий по уходу за инвалидами
Введение выплат по уходу за инвалидами на уровне МРОТ поможет избежать обесценивания пособий на фоне инфляции. Об этом телеканалу «360» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Группа депутатов от ЛДПР предложила увеличить ежемесячную плату россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и престарелыми людьми старше 75 лет. В новом проекте закона парламентарии выступили с идеей установить пособия на уровне МРОТ.
Сегодня неработающие родители, которые ухаживают за детьми-инвалидами, получают в месяц выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако, если они трудоустроены, то не имеют на это права, рассказал Нилов.
«Если не родители, а другие лица, то 1200 рублей. Так же, как уход за инвалидами с детства и инвалидами первой группы - всего 1200», - отметил депутат.
Такую же сумму получают те, кто ухаживает за людьми старше 80 лет, добавил парламентарий.
«Эта сумма не индексируется много лет. Поэтому мы предлагаем на уровне федерального закона установить и привязать эту выплату к минимальному размеру оплаты труда», - подчеркнул Нилов.
По его словам, пособие необходимо унифицировать для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами с детства и детьми-инвалидами. В таком случае выплата будет ежегодно меняться и перестанет обесцениваться на фоне инфляции.
«Кроме этого, мы считаем, что надо выплачивать тем, кто ухаживает за лицами не от 80 лет, а старше 75 лет, то есть снизить на пять лет возраст, когда требуется дополнительный уход», - заявил парламентарий.
Принятие такого законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату россиянам , которые выполняют крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу за инвалидами и престарелыми людьми, отметили авторы инициативы.