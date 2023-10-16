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Группа депутатов от ЛДПР предложила увеличить ежемесячную плату россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и престарелыми людьми старше 75 лет. В новом проекте закона парламентарии выступили с идеей установить пособия на уровне МРОТ.

Сегодня неработающие родители, которые ухаживают за детьми-инвалидами, получают в месяц выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако, если они трудоустроены, то не имеют на это права, рассказал Нилов.

«Если не родители, а другие лица, то 1200 рублей. Так же, как уход за инвалидами с детства и инвалидами первой группы - всего 1200», - отметил депутат.

Такую же сумму получают те, кто ухаживает за людьми старше 80 лет, добавил парламентарий.

«Эта сумма не индексируется много лет. Поэтому мы предлагаем на уровне федерального закона установить и привязать эту выплату к минимальному размеру оплаты труда», - подчеркнул Нилов.

По его словам, пособие необходимо унифицировать для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами с детства и детьми-инвалидами. В таком случае выплата будет ежегодно меняться и перестанет обесцениваться на фоне инфляции.

«Кроме этого, мы считаем, что надо выплачивать тем, кто ухаживает за лицами не от 80 лет, а старше 75 лет, то есть снизить на пять лет возраст, когда требуется дополнительный уход», - заявил парламентарий.

Принятие такого законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату россиянам , которые выполняют крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу за инвалидами и престарелыми людьми, отметили авторы инициативы.