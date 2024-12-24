24 декабря 2024, 08:46

Выплату 13-й зарплаты предложили сделать обязательной

РИА «Новости»
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», - отметил Миронов.

По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает такое решение самостоятельно. Это приводит к тому, что по итогам года 13-ю зарплату получают не все.

Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улушить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что в 2025 году в регионе введут выплаты, которые можно сравнить с «зарплатой» для родителей в период с рождения ребенка до достижения им трех лет.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС.

Зарплаты Деньги Михаил Мишустин
24 декабря 2024, 05:57
Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников с «Госуслугами»
РИА «Новости»
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В России распространяется новая схема обмана: преступники убеждают жертв, что их аккаунт на госуслугах взломан, и вынуждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Об этом РИА «Новости» рассказала представитель SafeTech Дарья Верестникова.

По ее словам, мошенники имитируют и взлом аккаунтов на портале госуслуг, и набор микрозаймов. Под предлогом предотвращения финансовых потерь злоумышленники заставляют людей паниковать и добровольно переводить свои сбережения на указанный ими счет.

Как правило, схема начинается с сообщения в WhatsApp от имени Социального фонда. Жертве предлагается пройти регистрацию для перерасчета пенсии, и при этом запрашивается код от МТС ID.

Затем поступает звонок якобы от службы поддержки «Госуслуг» с предупреждением о попытке взлома данных. Для усиления доверия злоумышленники предлагают записывать разговоры и даже обращаться в полицию.

Параллельно жертва получает ложные уведомления о входе в личные кабинеты микрофинансовых организаций и одобренных займов. Когда человек оказывается в состоянии паники, ему звонят «сотрудники банка».

Ранее о новой схеме мошенничества с доверенностями также сообщил ГУРБ Подмосковья.

Мошенничество Россия Деньги Госуслуги
24 декабря 2024, 00:26
Духовное управление мусульман отозвало разрешение на многоженство
РИА «Новости»
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Совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву о религиозном многоженстве. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении богослова указано, что решение принимали из-за призыва отменить фетву со стороны Генеральной прокуратуры России. Также совет принял во внимание реакцию российской общественности.

Аляутдинов отметил, что Совет улемов «не видит смысла вступать в полемику».

Фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешает мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков, Совет улемов принял только 19 декабря. Об этом сообщал Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы.

Условием для реализации фетвы Аляутдинов называл «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».

Уже 23 декабря на ситуацию отреагировала Генеральная прокуратура. Ведомство внесло представление об устранении нарушения закона главе ДУМ.

Прокуратура напомнила, что статья 14 Семейного кодекса России не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Мусульманские муфтии предлагали ввести многоженство в некоторых регионах России и в 2019 году. Против этого предложения выступили в РПЦ.

Законы Семья Отношения Россия Религия Брак
23 декабря 2024, 23:51
Likee составил рейтинг того, что слушали и смотрели россияне в 2024 году
Global Look Press
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Платформа коротких видео Likee поделилась итогами 2024 года и составила рейтинг контента, который пользовался популярностью у россиян в этом году. Востребованными стали ролики по темам юмор, косплей, лайфстайл, еда и лайфхаки.

«Особенно популярной платформа Likee оказалась у музыкальных исполнителей - как у традиционных лидеров, так и новичков в шоу-бизнесе. В музыкальном хит-параде Likee отметились признанные звезды», - сообщили аналитики платформы в пресс-релизе.

Среди музыкальных композиций на первом месте оказался трек Ирины Дубцовой и EXNLXDE «Люби меня долго» - 4,8 миллиона видео и 57 миллионов просмотров. В рейтинге также оказалась песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная 20 лет назад.

Согласно статистике, прорывом года стали Ника КраснаЯ («Отстой»), Госпожа Эвелин («Можно»), Татьяна Куртукова («Матушка»). Под треки этих исполнителей в общей сложности создали более миллиона видеороликов.

В Likee в 2024 году активно развивался категорийный контент в разделах юмор, тренды и косплей. В категории юмор лидером стал семейный аккаунт @vshudeyko с 2,5 миллиона подписчиков.

Стримеры в 2024 году также стали пользователями платформы, прямые эфиры привлекали от 200 тысяч до полумиллиона зрителей. У топ-стримеров за 2024 год вырос доход, отметили аналитики.

«Россия стала важным регионом для платформы благодаря органическому росту аудитории и высоким показателям активности. Нам удалось объединить молодую аудиторию с помощью контента талантливых авторов в прямых эфирах и коротких видеороликах в большое комьюнити», - заявила Жаклин Вонг, операционный директор Likee CIS&MENA.

Likee - глобальная платформ для создания коротких видео. Приложение создано в 2017 году компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре.

Статистика Доходы Соцсети Песни Видео Рейтинги Музыка
23 декабря 2024, 21:51
Некоторых россиян предостерегли от употребления мандаринов
Freepik
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Некоторым людям стоит отказаться от употребления мандаринов. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова.

Эксперт обозначила три категории людей, которым стоит исключить мандарины из своего рациона. Прежде всего, это люди, склонные к аллергии: мандарины являются сильным раздражителем.

Также не стоит употреблять этот фрукт в пищу людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, цитрусы могут усугубить заболевание. Употреблять мандарины с осторожностью Ялалова посоветовала и беременным.

«Не стоит есть мандарины натощак. Предпочтительнее употреблять их днем или вечером - так фрукты лучше усвоятся», - подчеркнула диетолог.

В день можно съедать четыре-пять мандаринов, заявил доктор медицинских наук Алексей Березников. Злоупотребление этим цитрусом может спровоцировать аллергию и вздутие живота.

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