01 сентября 2024, 11:25

Выплата за сверхурочную работу увеличилась в России

РИА «Новости»
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В России с 1 сентября выступил в силу закон, который внес поправки в статью 152 Трудового кодекса, регламентирующую порядок оплаты сверхурочных работ. Поправки внесли в целях увеличения заработка работников, которым приходится работать сверхурочно.

Теперь работодатели для расчета выплаты за сверхурочную работу будут учитывать стимулирующие и компенсационные выплаты. С 1 сентября первые два часа сверхурочной работы оплатят в полуторном размере, а следующие часы - в двойном размере.

Ранее размер оплаты высчитывали по среднему заработку сотрудника, куда включали премии и оклад. Теперь для расчета учтут и другие выплаты. При этом у работника останется право взять за сверхурочную работу дополнительный отгул.

Президент России Владимир Путин указывал на снижение уровня безработицы в стране до отметки в 2,6%.

Выплаты в России Работа
31 августа 2024, 08:58
Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире
РИА «Новости»
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В конце лета рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Его актуальный курс должен быть порядка 27 рублей за один американский доллар, сообщило РИА «Новости».

Агентство составило рейтинг самых крупных мировых экономик по стоимости набора из стаканчика колы, картошки фри и бургера. Дешевле всего такой обед обойдется в России, а дороже всего - в Израиле.

По паритету покупательной способности курс рубля в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет около 26,7 рубля за один доллар. Год назад наблюдалась аналогичная ситуация, тогда курс рубля по ППС находился на отметке 32,07 за один доллар.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер объяснил, что на курс рубля влияют динамика денежной массы, торговый баланс РФ на основе экспорта и импорта, инфраструктурные барьеры и геополитическая риск-премия.

Ранее экономист Георгий Остапкович сообщил, что в августе стоимость доллара превысит 90 рублей.

Рубль Россия
30 августа 2024, 23:08
Участники СВО пополнят кадровый резерв в Самарской области
Unsplash
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Региональную программу «Школа героев Самарской области» запустят с 1 октября для пополнения кадрового резерва из участников спецоперации. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Его слова привел «Интерфакс».

«Начиная с 1 октября, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, начнут обучение по хорошим образовательным программам», - заявил он.

По словам Федорищева, прошедших обучение пригласят на работу в правительство Самарской области или в муниципалитеты.

Врио губернатора, в свою очередь, отметил, что региональная программа «Школа героев Самарской области» является продолжением программы развития «Время героев».

Президент Владимир Путин прокомментировал региональную кадровую программу для участников СВО. Он отметил, что нужно поддерживать тех, кто «готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур».

Школы Работа Владимир Путин
29 августа 2024, 17:47
Захарова рассказала о переезде в Россию сторонников традиционных ценностей
РИА «Новости»
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Все больше иностранных семей публицистов и журналистов из других стран рассматривают переезд в Россию как убежище от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что эти люди верят в ценность семьи и готовы на все, чтобы защитить своих детей от навязывания западных норм, которые нельзя считать нормальными.

«Один из ярчайших примеров - актер Стивен Сигал. Он очень открыт к общению и выступал на многих наших конференциях, круглых столах. Он говорит о том, что Запад сошел с ума. Я видела реакцию даже самых молодых поколений на него. Они знают его по фильмам, по песням, по его увлечениям восточными единоборствами», - рассказала Захарова.

Дипломат добавила, что у Сигала миллионы поклонников по всему миру, которые внимательно к нему прислушиваются. Но главное, что он на весь мир заявляет о том, что Россия дает возможность сохранить традиционные ценности, которые для него дороги.

В конце августа президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий переезд в Россию иностранцев - сторонников традиционных ценностей. Временный вид на жительство переселенцы могут получить без экзаменов на знание русского языка, российской истории и законодательства.

Мария Захарова Россия
29 августа 2024, 17:04
Стали известны подробности «голой» вечеринки в Астрахани
РИА «Новости»
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Организаторов и участников «голой» вечеринки в Астрахани привлекли к административной ответственности. Решение вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Сорокачетырехлетнего организатора мероприятия привлекли к ответственности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка. Ему назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Гендиректору, соучредителю и кассиру клуба придется заплатить по четыре тысячи рублей.

Участниц конкурса приговорили к трем суткам административного ареста, а ведущего мероприятия - к четырем суткам.

В полиции также сообщили, что вечеринка пошла не по плану. На допросе организатор признался, что пригласил актеров для участия в конкурсе, но вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители.

Скандальная вечеринка прошла в астраханском клубе «Бункер» 16 августа. Посетители танцевали голыми ради выигрыша айфона.

iPhone Полиция конкурсы

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