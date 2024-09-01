Выплата за сверхурочную работу увеличилась в России

Теперь работодатели для расчета выплаты за сверхурочную работу будут учитывать стимулирующие и компенсационные выплаты. С 1 сентября первые два часа сверхурочной работы оплатят в полуторном размере, а следующие часы - в двойном размере.

Ранее размер оплаты высчитывали по среднему заработку сотрудника, куда включали премии и оклад. Теперь для расчета учтут и другие выплаты. При этом у работника останется право взять за сверхурочную работу дополнительный отгул.

Президент России Владимир Путин указывал на снижение уровня безработицы в стране до отметки в 2,6%.