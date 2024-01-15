Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина нашли спустя две недели

По информации источника, мужчина выиграл деньги при проведении новогодней лотереи «Русское лото», однако две недели не приходил за выигрышем. После этого некоторые начали сомневаться в его существовании.

Однако на 14-й день мужчина лично пришел в лотерейный центр в Москве. В настоящее время организаторы завершают необходимые процедуры для выдачи денежных средств победителю.

Счастливым для мужчины стал билет, который он купил в одном из торговых центров Тюмени. Организаторы отмечали, что получить выигрыш можно в течение трех с половиной лет, после чего деньги направят в государственный бюджет.

В октябре пять миллионов рублей в лотерею выиграл житель Свердловской области, но так и не явился за выигрышем.