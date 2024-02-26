26 февраля 2024, 16:54

Выигравшая миллиард рублей семья из Тюмени опровергла сообщения об отъезде из России

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Выигравший миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов эмигрировал из России вместе с семьей. Об этом сообщил Telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на источник. Позже в СМИ опровергли эту информацию.

«Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», - поделился с каналом источник.

Однако чуть позже эту информацию опровергла пресс-служба «Столото». Оказалось, что новоиспеченные миллиардеры не собираются менять место жительства, а выигрыш потратят на новую машину, квартиру и путешествие. Часть средств они направят на благотворительность.

Семья Семеновых узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.

Лотереи Тюмень Россия
26 февраля 2024, 15:34
Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков решили упростить
РИА «Новости»
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Владельцы Qiwi-кошельков могут получить возможность подавать заявления на возврат средств со счета лишившегося лицензии банка посредством обращения в личном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба государственного Агентства по страхованию вкладов.

Всего специалисты АСВ обнаружили около 4,4 миллиарда рублей на 9,3 миллиона электронных кошельков у россиян.

В среднем на кошельках с полной идентификацией клиента находится 2034 рубля, в кошельках с упрощенной идентификацией - 328 рублей, на анонимных кошельках остатки составляют порядка 212 тысяч рублей.

В АСВ отметили, что законопроект о страховании вкладов не затрагивает электронные кошельки, поэтому требования по ним удовлетворят во время ликвидации Qiwi-банка в порядке третьей очереди. Также в Агентстве подчеркнули, что для расчетов с кредиторами у Qiwi-банка достаточно активов.

Ранее «360» опроверг фейк о том, что лишение Qiwi-банка лицензии окажетс серьезное влияние на экономическую ситуацию в России.

Банки Россия
26 февраля 2024, 15:10
Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы
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Тюменский активист Юрий Рябцев заявил о готовности отозвать исковое заявление на миллиард рублей в отношении московского клуба «Мутабор», ставшего известным из-за скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Условием мировой Рябцев назвал льготный вход в клуб для малоимущих граждан, инвалидов и ветеранов специальной операции на Украине. Представители «Мутабора» прокомментировать это предложение отказались.

Рябцев подал в суд на «Мутабор» в январе из-за прошедшей в нем «голой» вечеринки с участием российских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. В беседе с «360» он признавался, что его возмутило столь скандальное мероприятие в трудное время для страны.

Ранее Таганский суд Москвы отклонил исковое требование на миллиард долларов к МТС из-за «голой вечеринки», организатором которой выступила амбассадор компании и блогер Анастасия Ивлеева.

Льготы Суд Москва
26 февраля 2024, 14:57
Спрос на тонометры в России вырос почти на треть
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В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

Россияне стали на 29% чаще покупать тонометры в прошлом году. В интернете в 2023 году приобрели 2,2 миллиона аппаратов. Тогда как в 2022 году реализовали всего 890 тысяч штук. Выручка в этом сегменте составила три миллиарда рублей.

В розницу россияне купили тонометры почти на 12 миллиардов рублей. Это на миллиард больше показателя 2022 года.

«Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно», - отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, рост популярности приборов может быть связан с «уникальными» предложениями. Речь идет о небрендированных товарах, которые продают в интернете по низким ценам. Беспалов пояснил, что китайские тонометры можно купить в Сети не за 1,5–2,5 тысячи рублей, а всего за 500–800 рублей.

Кардиолог из клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал лучшие варианты кардиоупражнений. К ним медик отнес быструю ходьбу по наклонной поверхности.

Рубль Интернет
26 февраля 2024, 13:24
Песков назвал абсурдными заявления сторонников Навального о давлении на его мать
РИА «Новости»
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Тема выдачи тела Алексея Навального не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае никак не могу прокомментировать эти заявления, потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что есть все процессы идут с установленными для таких ситуаций правилами.

Кремль

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