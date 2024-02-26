Выигравшая миллиард рублей семья из Тюмени опровергла сообщения об отъезде из России

«Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», - поделился с каналом источник.

Однако чуть позже эту информацию опровергла пресс-служба «Столото». Оказалось, что новоиспеченные миллиардеры не собираются менять место жительства, а выигрыш потратят на новую машину, квартиру и путешествие. Часть средств они направят на благотворительность.

Семья Семеновых узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.