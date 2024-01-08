Выходные в два захода. Россиянам рассказали о майских праздниках в 2024 году

Традиционные выходные начнутся раньше обычного. Первый день «майских» придется на 28 апреля, за ним последуют еще три дня без работы. Второй заход продлится с 9 по 12 мая, однако перед этим россияне смогут воспользоваться дополнительной возможностью отдохнуть 4 и 5 мая, которые приходятся на субботу и воскресенье.

Длинные выходные удалось обеспечить за счет переноса дней. Вторник 30 апреля превратился в нерабочий за счет 2 ноября, а отдых 10 мая стал возможен благодаря трансформации в рабочий день 6 января.

В прошлом году депутаты фракции «Новые люди», включая кандидата в президенты Владислава Даванкова, продвигали инициативу продлить майские выходные, сократив длительность новогодних каникул. Профильный комитет Госдумы выступил против проекта - новый календарь не стыковался бы с расписанием школьных каникул и не позволил бы родителям отправиться на отдых с детьми.