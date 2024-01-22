Выходные объявили в Севастополе из-за проблем с водоснабжением

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«Сегодня с 13:00 объявляется сокращенный рабочий день. Вторник и среда объявляем выходными днями», - написал глава города.

Такая мера позволит населению сделать запасы воды, которую начнут подавать по графику с 09:00 до 11:00, а также снять нагрузку с местных учреждений. За 23 и 24 января специалисты проведут необходимые работы, которые позволят к вечеру среды полноценно запустить систему водоснабжения Севастополя.

С четверга возобновится обычная жизнедеятельность города, подчеркнул Развожаев. Он отметил, что экстренные службы работают в штатном режиме, сообщил RT.

На прошлой неделе из-за сильных осадков и паводков в городе подтопило десятки домов и дачных участков. Власти Севастополя пообещали пострадавшим компенсировать ущерб.