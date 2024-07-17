«Вторичный рынок будет в стагнации. Сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою недвижимость. По факту, на эту сумму можно купить 3-4 квартиры, если не делать досрочное погашение. Ситуация весь год будет таковой: ожидания высокой ключевой ставки и стагнация вторичного рынка», - сказал он.

Ракута отметил, что сейчас участники рынка ждут заседания Центробанка, на котором может произойти очередное повышение ключевой ставки.

«Но по факту банки уже поменяли процентные ставки. Вероятнее всего, ключевую ставку поднимут на 1-2%, но ставки по ипотеке уже стали заградительными и начинаются от 20%. По факту ставка от 20% и выше доступна немногому числу заемщиков. По прогнозам самого ЦБ, в 2025 году в нас начнется снижение ключевой ставки, а к 2026 будет уровень 9-10%. В течение пары лет, по прогнозу ЦБ, должно произойти снижение», - добавил эксперт.

Ипотечный брокер отметил, что спешить с ипотекой в настоящее время не стоит однозначно. При этом можно рассмотреть варианты с покупкой за наличные, если есть хорошая скидка от продавца.

Ранее стало известно, что чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет.