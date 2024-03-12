Выдавшая ордер на арест Путина судья стала новым главой МУС
Судья из Японии Томоко Аканэ стала новым председателем Международного уголовного суда до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
«На пленарном заседании 11 марта судьи Международного уголовного суда избрали председателем судью Томоко Аканэ. Первым вице-председателем стал Розарио Сальваторе Айтала, пост второго вице-председателя занял Рейн Алапини-Гансу», - заявили в суде.
На посту председателя МУС Аканэ сменила Петра Хофманьского, который возглавлял структуру с 2021 года.
МВД России в июле 2023 года объявило Аканэ в розыск по уголовной статье. Она являлась одной из судей МУС, которые вынесли решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.
Кроме того, ведомство предъявило заочные обвинения судье МУС Розарио Сальваторе Айтале и прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду. Их также объявили в розыск.