Выдавать бесплатную землю за долгий брак предложили в России

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Парламентарии предложили внести изменения в Земельный кодекс. По законопроекту бесплатную землю должны получать пары, не просто прожившие не менее 10 лет в браке, но и воспитывающие хотя бы одного ребенка.

Предоставленный государством участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, то есть родителей и детей, указали депутаты.

«Возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье», - отметили авторы инициативы.

Парламентарии от ЛДПР также пояснили, что предложенная ими мера поддержки станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития. По мнению Слуцкого, инициатива поможет переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной загородной застройки.

В начале августа стало известно, что в Подмосковье с начала 2023 года бесплатные участки получили более 1,5 тысячи многодетных семей. Большинству из них предоставили землю в Щелкове, Орехово-Зуеве и Богородском округе.

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