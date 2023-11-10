Выдачу квартиры за третьего ребенка предложили в Совфеде

Группа Zero People извинилась за срыв концерта в Петербурге

Музыканты группы Zero People принесли извинения зрителям после срыва силовиками концерта в Санкт-Петербурге. Обращение появилось в Telegram-канале коллектива.

Александр Красовицкий и Александр Заранкин записали видео, в котором извинились перед пришедшими на их выступление. Также они выразили благодарность поклонникам за поддержку, которую ощутили в зале ночного клуба «всем сердцем».

По словам музыкантов, они продолжат свой тур и проведут все запланированные концерты. Остальные подробности группа Zero People пообещала предоставить в ближайшее время.

Выступление коллектива должно было состояться вечером 9 ноября в клубе «Космонавт» , однако буквально за несколько минут до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они провели проверку документов у зрителей, а также пообщались с музыкантами , рассказала «360» одна из из зрительниц.

Основатель группы Zero People Александр Красовицкий ранее неоднократно негативно высказывался в адрес России с 2014 года. Общественники потребовали признать его иноагентом.