Выдачу квартиры за третьего ребенка предложили в Совфеде
Семьям с тремя и более детьми в России необходимо выдавать квартиру. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, написало РИА «Новости».
«Когда я еще была губернатором в Санкт-Петербурге, после рождения третьего ребенка семья вставала в очередь и получала квартиру от государства максимум в течение года. Здесь же страна тоже должна давать квартиру семьям с детьми», - отметила она в ходе парламентских слушаний в верхней палате парламента.
Матвиенко подчеркнула, что государство должно стараться улучшать жилищные условия семей с детьми.
«Для стимулирования рождаемости обеспечением семей с детьми жильем станет одним из важных инструментов», - добавила председатель Совфеда.
Также ранее Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога.