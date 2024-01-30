Вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до 2 млн рублей

На данный момент максимальная сумма налогового вычета при продаже недвижимости, в том числе комнат, дач и земельных участков, составляет один миллион рублей. Авторы проекта предлагают увеличить ее до двух миллионов. По данным депутатов, налоговый вычет за продажу жилья не менялся с самого момента его введения и не учитывает реальное положение дел на рынке.

«В связи с этим законопроектом предлагается приблизить размер имущественного налогового вычета к изменившимся экономическим реалиям, для чего увеличить его до двух миллионов рублей», - уточнили в пояснительной записке.

По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном - на 60%.

При этом правительство выступило против инициативы. Кабмин аргументировал свое решение уже существующим налоговым вычетом, льготами по НДФЛ для некоторых категорий налогоплательщиков и тем, что поступления по НДФЛ составляют существенную часть доходов бюджетов российских регионов.