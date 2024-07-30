Выбросившему собаку с балкона жителю Красноярского края вынесли приговор

Мужчина выбросил собаку из квартиры на втором этаже в Железногорске в конце прошлого года. Животное выжило, но получило серьезные травмы. Представители местного приюта нашли и забрали на лечение пострадавшего пса, сообщив о случившемся в полицию.

Россиянин признался, что сбросил собаку с балкона из-за того, что она грызла обои, мебель и обувь. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с сожительницей и очередной испорченной пары ботинок решился на этот поступок.

Состояние животного стабилизировали, но некоторые функции организма не смогли восстановить. Несмотря на проблемы со здоровьем, псу нашли новую семью.

«Суд <…> назначил жителю Железногорска наказание в виде 250 часов обязательных работ», - уточнили в ведомстве.

Приговор уже вступил в законную силу.

Сегодня стало известно, что в селе Мамонтово Московской области живодер расстрелял кота из пневматики. Правоохранители уже начали проверку по факту ЧП.