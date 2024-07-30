Выбросившему собаку с балкона жителю Красноярского края вынесли приговор
Суд назначил 250 часов обязательных работ жителю Красноярского края, который сбросил с балкона собаку из-за испорченной обуви. Об этом сообщили в МВД Медиа.
Мужчина выбросил собаку из квартиры на втором этаже в Железногорске в конце прошлого года. Животное выжило, но получило серьезные травмы. Представители местного приюта нашли и забрали на лечение пострадавшего пса, сообщив о случившемся в полицию.
Россиянин признался, что сбросил собаку с балкона из-за того, что она грызла обои, мебель и обувь. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с сожительницей и очередной испорченной пары ботинок решился на этот поступок.
Состояние животного стабилизировали, но некоторые функции организма не смогли восстановить. Несмотря на проблемы со здоровьем, псу нашли новую семью.
«Суд <…> назначил жителю Железногорска наказание в виде 250 часов обязательных работ», - уточнили в ведомстве.
Приговор уже вступил в законную силу.
Сегодня стало известно, что в селе Мамонтово Московской области живодер расстрелял кота из пневматики. Правоохранители уже начали проверку по факту ЧП.