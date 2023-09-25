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«Прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись», - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к прошедшим выборам.

Он добавил, что вся страна и дальше будет помогать своим новым регионам. Речь идет и об интеграции, и о преодолении тех трудностей, которые были связаны с украинской властью.

Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вступления в состав России впервые прошли осенью 2023 года. В частности, там выбирали руководство регионов.

Леонид Пасечник , который долгое время считался временно исполняющим обязанности главы ЛНР, официально вступил в должность на прошлой неделе.

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