Выборы в новых регионах прошли в правовом поле — Кремль
Выборы в новых российских регионах прошли полностью в рамках законодательства страны. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись», - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к прошедшим выборам.
Он добавил, что вся страна и дальше будет помогать своим новым регионам. Речь идет и об интеграции, и о преодолении тех трудностей, которые были связаны с украинской властью.
Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вступления в состав России впервые прошли осенью 2023 года. В частности, там выбирали руководство регионов.
Леонид Пасечник , который долгое время считался временно исполняющим обязанности главы ЛНР, официально вступил в должность на прошлой неделе.
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