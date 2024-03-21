Выборы президента показали, что Россия уверена в себе и своих силах

Читайте нас в:

Голосование показало, что Россия - одна большая и дружная семья, которая идет по избранному историческому пути. Страна уверена в себе, в своих силах и собственном будущем, подчеркнул российский лидер.

Во время выборов россияне продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу, отметил Путин. Абсолютное большинство людей понимало значимость этого события.

Голосование проходило с 15 по 17 марта. Итоги выборов официально подвели 21 марта. По данным ЦИК, явка с учетом ДЭГ составила 77,49%. Путин победил, набрав 87,28% голосов.