Выборы президента начались в Якутии, Забайкалье и Приамурье

По данным избиркома, в Приамурье заработали 706 избирательных участков. Большинство из них открыли свои двери в 08:00 по местному времени. Пять УИК начали принимать избирателей на два часа раньше в аэропорту Благовещенска.

Системами видеонаблюдения оборудовали 258 самых крупных участков Амурской области. Фиксировать процесс не будут только на УИК, расположенных в медучреждениях, СИЗО или в местах голосования военнослужащих.

В Забайкальском крае открылись 863 избирательных участка. В 13 уже завершили работу - здесь проходило досрочное голосование.

Ранее участки для голосования заработали на Камчатке и Чукотке. Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта.