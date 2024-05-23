23 мая 2024, 18:44

Выбор качественного топлива — советы специалистов

РИА «Новости»
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Отслеживание качества бензина на сегодняшний день остается одним из приоритетных направлений работы в энергетической отрасли. На пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС для этого внедряют непрерывный автоматизированный мониторинг ключевых показателей. Какие компоненты входят в состав действительно качественного бензина, объяснили эксперты отраслевого журнала «Энергия+».

В качестве примера специалисты привели бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ - оно полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы.

Также эксперты рассказали и о компонентах, которых категорически не должно быть в баке. К таким отнесли железо и марганец. Дело в том, что при накоплении в двигателе эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу.

В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки, чтобы повысить его октановое число, но вскоре от этого решили отказаться из-за чрезвычайно вредности свинца для людей. На сегодняшний день присутствие этого металла запрещено во всех видах топлива.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания, он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается.

До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым, плюс продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты.

По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации.

Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу - она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, тогда автомобиль попросту не получится завести.

Существуют и универсальные присадки, объединяют полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала.

Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

При сгорании серы образуются сернистые газы, которые разрушают металл и загрязняют атмосферу. Кроме того, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. Авторы статьи отмечают, что в качественных современных видах топлива содержание серы сведено к минимуму - в России, согласно Техрегламенту Таможенного союза, ее количество не может превышать 0,001%. Например, бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы.

Среди того, что категорически не должно быть в баке специалисты выделяют железо и марганец. Накапливаясь в двигателе, эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу. В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки для повышения его октанового числа, но вскоре от них отказались: свинец чрезвычайно вреден для людей, он накапливается в организме и не выводится. Поэтому присутствие этого металла сегодня запрещено во всех видах топлива.

По оценке экспертов, сейчас в отрасли качеству бензина уделяется пристальное внимание. На пути от НПЗ до АЗС внедряется непрерывный автоматизированный мониторинг показателей качества. Подобные системы способны ежесуточно отслеживать и обрабатывать более 15 миллионов параметров.

Эталонная формула бензина существует? По словам специалистов, химический состав бензина может варьироваться. На это влияют несколько факторов: марка, место добычи нефти, способ производства и присадки, которые добавляют для улучшения свойств.

Таким образом, говорить об эталонной формулы бензина будет не слишком корректно. Тем не менее его качество и параметры должны соответствовать единым стандартам, подчеркнули эксперты.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается.

Присадки и их особенности До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым и продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты.

По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации.

Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу - она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, тогда автомобиль попросту не получится завести.

Существуют и универсальные присадки, объединяют полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала.

О сере в топливе Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

Еще один негативный момент по сере связан с образованием сернистых газов при ее сгорании - они разрушают металл и загрязняют атмосферу.

Кроме того, предупреждают эксперты, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. В качественных современных видах топлива, по их словам, содержание серы сведено к минимуму.

Бензин Машины Москва
23 мая 2024, 15:30
Протокол о дискредитации армии составили на солиста «Порнофильмов»
Freepik
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На солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* составили протокол по статье о дискредитации армии. Информация о деле появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Музыканта привлекли по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы дела направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Минюст внес Котлярова* в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, артист публично поддерживает Украину и способствует формированию антироссийских взглядов, нелестно высказываясь о россиянах.

Месяц назад блогера Анастасию Ивлееву признали виновной в дискредитации армии. Ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

*Признан в России иностранным агентом.

Штрафы Россия Музыка Армия
23 мая 2024, 14:17
Москва стала лидером по уровню развития ГЧП в 2023 году
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По итогам 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«В 2023 году объем инвестиций по ГЧП и концессионным соглашениям составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, который превысил аналогичный показатель 2022 года на 31 миллиард рублей. Как регулятор Минэкономразвития постоянно совершенствует сферу ГЧП, в 2023 году приняли законопроект, направленный на повышение прозрачности этого механизма», - сказал он.

Торосов добавил, что в 2024 году министерство ожидает принятия поправок, которые позволят применять механизм промышленности и космической сфере. Он отметил важность работы органов власти в муниципалитетах и регионах по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.

«Частный бизнес и Москва с 2014 года заключили семь концессий. Проекты по двум из них уже реализовали. В 2020 году открыли Московский амбулаторно-онкологический центр, а в 2023-м запустили движение транспорта по проспекту Багратиона. Осенью 2023 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии открыли Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», - рассказал он.

В 2023 году крупнейшими по объему инвестиций отраслями в рамках ГЧП и концессий стали социальная сфера (39%), транспортная (39%) и ЖКХ (29%).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица поддерживает инвесторов и по задаче Собянина для привлечения предпринимателей подписывает соглашения к развитию города.

Позиция в рейтинге складывалась из трех факторов - оценки результатов реализации проектов в 2023-м и в предыдущие годы, работы органов власти, их готовности оказывать поддержку проектам ГЧП и открытости для инвесторов.

Москва стала лидером с оценкой в 98,9 балла. Второе место - у Нижегородской области (53,2), тройку замкнул Санкт-Петербург (42,6), далее следуют Ленинградская область (42) и Пермский край (39,5).

В российской столице завершили инвестиционную стадию и ввели в эксплуатацию созданную в рамках концессии автомобильную дорогу «Северный дублер Кутузовского проспекта», общий объем инвестиций превысил 68 миллиардов рублей.

«Столица привлекает предпринимателей к развитию городской инфраструктуры. При реализации проектов государственно-частного партнерства мы используем механизм концессии», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в 2023 году инвестиции в указанные проекты составили около 25 миллиардов рублей. А общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценили в 124,5 миллиарда.

Лидирующие позиции Москвы, Нижегородской и Ленинградской областей обусловлены запуском и реализацией в 2023 году крупных инфраструктурных проектов.

Первый заместитель экономического развития Илья Торосов отметил, что ГЧП является эффективным инструментом, к которому растет интерес со стороны бизнеса.

Инвестиции Бизнес Москва
23 мая 2024, 12:10
Аксенов рассказал о возможности дозвониться Путину в любое время суток
РИА «Новости»
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До президента России Владимира Путина можно дозвониться в любое время суток при острой необходимости. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

На сегодняшний день, по его словам, главная нагрузка и с точки зрения движения страны вперед, и в сфере внешней политики лежит на президенте. Глава государства, подчеркнул Аксенов, проводит колоссальную работу.

«Наша задача - подставить плечо лидеру», - выразил уверенность политик.

Летом прошлого года вопрос о рабочем графике Путину задали во время видеовстречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Один из участников поинтересовался, спит ли вообще президент.

«Конечно, как и все люди, сплю <…> Сплю, в общем, немного, наверное, шесть-семь часов, шесть, в основном, сплю», - ответил глава государства.

Также Путин отметил, что в отличие от некоторых известных людей старается не бросать занятия спортом, потому что это помогает ему в работе.

Крым Владимир Путин
23 мая 2024, 12:03
ФНС оштрафовала Елену Исинбаеву за неуплату налогов
Global Look Press
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Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов. На данный момент спортсменка задолжала ФНС почти полмиллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями. с учетом штрафов от волгоградской ФНС она накопила 465 688 рублей долга. В случае непогашения ей грозит блокировка российских счетов.

В Сети появилась информация, что легкоатлетка живет за границей. Ее видели в Монако, на Канарских островах и в Испании.

Осенью прошлого года Исинбаева заявила о возобновлении работы в комиссии спортсменов МОК после « временной паузы ». За это время организация проверила ее на причастность к Вооруженным силам России. Сама олимпийская чемпионка назвала звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, «номинальным».

Ранее налоговая заблокировала счет другого спортсмена. Хоккеист Александр Овечкин задолжал государству 49 тысяч рублей.

Штрафы Спортсмены Налоги Россия

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