16 ноября 2023, 11:55

Ввести уголовную ответственность за склонение к аборту предложили в России

Unsplash
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За склонение женщины к прерыванию беременности необходимо наказывать уголовной ответственностью. С таким предложением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале.

Член Совфеда согласилась с позицией митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, назвавшего склонение к аборту недопустимым и призвавшего ввести административную ответственность за такие действия. Если женщину уговорами, обманом, предложениями подкупа и разными требованиями убеждают прервать беременность, за это нужно наказывать, отметила Ковитиди.

«Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может», - указала сенатор.

Член Совета Федерации предложила изучить вопрос криминализации административной статьи. По мнению Ковитиди, необходимо дополнить статью УК о незаконном искусственном прерывании беременности пунктом об ответственности за склонение или принуждение к аборту.

Сенатор добавила, что нужно четко регламентировать все вопросы, связанные со случаями прерывания беременности по медицинским показаниям. Ковитиди назвала это необходимым для сохранения жизней и здоровья женщин.

Ранее за федеральный запрет склонения к аборту высказался патриарх Кирилл. По его словам, врачи зачастую подталкивают женщин к прерыванию беременности, преследуя коммерческие цели.

Совет Федерации РФ Беременность Россия
16 ноября 2023, 12:38
Помощницу воспитателя обвинили в травмировании девочки в детсаду в Люберцах
РИА «Новости»
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В образовательном центре в Люберцах девочка упала с игрового элемента и получила серьезные травмы. В причинении вреда по неосторожности обвинили 21-летнюю помощницу воспитателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

В июле девушка работала помощником воспитателя в образовательном центре. Она присматривала за детьми во время прогулки на площадке. Одна из девочек 2015 года рождения упала с крыши игрового элемента в виде автобуса. В результате чего она получила травмы.

В случившемся обвинили молодую девушку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за некачественного выполнения своей работы.

«В Люберцах в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности», - указали в прокуратуре.

В Москве школьница сломала четыре позвонка на тренировке по конному спорту. Она упала с лошади, в это время тренер сидела на трибуне, тогда как должна была находиться в манеже.

Люберцы Дети Детские сады
16 ноября 2023, 12:24
«Активные граждане» Москвы выберут программу мероприятий Северного речного вокзала
Сайт мэра и правительства Москвы
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В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Москвичи смогут выбрать до пяти вариантов из 10 предложенных форматов - мастер-классов, открытых тренировок, лекций, выставок и других.

«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы», - отметил заммэра.

В 2020 году обновленный вокзал назвали лучшим проектом конкурса «Московская реставрация». В текущем году там уже прошли различные мероприятия, включая Красочный забег в честь дня города, празднование Дня Государственного флага России и другие важные события.

Речные вокзалы столицы стали популярными общественными пространствами среди москвичей. В сентябре их посетили около 300 тысяч человек.

Отдых Москва 2023 Максим Ликсутов
16 ноября 2023, 10:45
Более 230 статей о выборе одежде и обуви опубликовали на московском портале потребителя
Сайт мэра и правительства Москвы
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Для москвичей работает столичный портал потребителя, который поможет обновить гардероб и научит поведению в магазинах и правилам возврата. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий города.

«Каждый из нас ежедневно выступает в роли потребителя - покупает товары, заказывает работы и услуги. К сожалению, мы не всегда остаемся довольны результатами. Портал потребителя создан как раз для таких ситуаций», - подчеркнули в ведомстве.

На сервисе опубликовали простые и понятные инструкции от экспертов, которые помогут решить спорные вопросы с продавцами. Сейчас на портале уже более 230 таких статей, обучающих курсов и видеопамяток, часть из которых, в том числе, полезна при выборе одежды. Подробности - на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране введут штрафы за навязывание товаров и услуг за дополнительную плату.

Одежда Москва 2023
16 ноября 2023, 10:14
Сайт-путеводитель по пространству Москвы запустили на выставке «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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По пространству Москвы на выставке «Россия» запустили сайт-путеводитель для удобства посетителей. Теперь они заранее смогут выбрать наиболее интересные для себя интерактивные зоны и посмотреть афишу мероприятий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В рамках выставки на территории пространства столицы будут работать зоны, рассказывающие об инновационных технологиях, а также об истории города от первого лица жителей.

Всего Москва проведет более 500 мероприятий: мастер-классы, концерты, встречи с известными людьми и многое другое. Подробное расписание - на сайте. Там можно посмотреть фото и видео с мероприятий.

Выставка «Россия» продлится в Москве до 12 апреля 2024 года. На ней столица и регионы представляют свои достижения, историю и продукцию. Например, Волоколамский пчеловод Вадим Сотов представил продукцию из чистого воска.

Выставки Москва 2023

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