Ввести уголовную ответственность за склонение к аборту предложили в России

Член Совфеда согласилась с позицией митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, назвавшего склонение к аборту недопустимым и призвавшего ввести административную ответственность за такие действия. Если женщину уговорами, обманом, предложениями подкупа и разными требованиями убеждают прервать беременность, за это нужно наказывать, отметила Ковитиди.

«Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может», - указала сенатор.

Член Совета Федерации предложила изучить вопрос криминализации административной статьи. По мнению Ковитиди, необходимо дополнить статью УК о незаконном искусственном прерывании беременности пунктом об ответственности за склонение или принуждение к аборту.

Сенатор добавила, что нужно четко регламентировать все вопросы, связанные со случаями прерывания беременности по медицинским показаниям. Ковитиди назвала это необходимым для сохранения жизней и здоровья женщин.

Ранее за федеральный запрет склонения к аборту высказался патриарх Кирилл. По его словам, врачи зачастую подталкивают женщин к прерыванию беременности, преследуя коммерческие цели.