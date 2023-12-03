Введение во храм Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать в церковный праздник 4 декабря

С праздником связано много поверий и традиций. Наши предки считали, что соблюдение обычаев поможет добиться достатка и лишит тяжелых невзгод. В такое время начинали работать зимние Введенские ярмарки, где продавали угощения, разрешенные в период Рождественского поста.

Как отмечают праздник Также на ярмарках можно было купить символ праздника - резные и расписные сани для радостных зимних катаний. Снежный транспорт запрягали быстрыми конями. В них садились молодые люди и устраивали оживленные катания наперегонки. По традиции сезон езды по снежным дорогам открывали пары, которые недавно заключили брак.

Потом люди продолжали веселье за круглым столом. Лучшими угощениями считали вареники, булки и баранки. Введение во Храм Пресвятой Богородицы всегда отмечали с песнями, плясками и пиршеством.

Что нельзя делать Зимний праздник связывали с сезонными переменами и считали 4 декабря окончательной датой прихода зимы. В этот день запрещали заниматься грязной работой и рукоделием.

Также было не принято топить баню и ходить на погост. Девушкам не следовало делать прически, стричь и красить локоны. Нежелательно давать деньги в долг. Предки считали, что если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы что-то отдать, то вещь никогда не вернется в прежние руки.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил о роли церкви. По его словам, она является неотделимой от жизни общества.