03 декабря 2023, 05:08

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать в церковный праздник 4 декабря

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Православные верующие отмечают в декабре один из основных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В православии этот день является непреходящим, его стабильно отмечают 4 декабря.

С праздником связано много поверий и традиций. Наши предки считали, что соблюдение обычаев поможет добиться достатка и лишит тяжелых невзгод. В такое время начинали работать зимние Введенские ярмарки, где продавали угощения, разрешенные в период Рождественского поста.

Как отмечают праздник Также на ярмарках можно было купить символ праздника - резные и расписные сани для радостных зимних катаний. Снежный транспорт запрягали быстрыми конями. В них садились молодые люди и устраивали оживленные катания наперегонки. По традиции сезон езды по снежным дорогам открывали пары, которые недавно заключили брак.

Потом люди продолжали веселье за круглым столом. Лучшими угощениями считали вареники, булки и баранки. Введение во Храм Пресвятой Богородицы всегда отмечали с песнями, плясками и пиршеством.

Что нельзя делать Зимний праздник связывали с сезонными переменами и считали 4 декабря окончательной датой прихода зимы. В этот день запрещали заниматься грязной работой и рукоделием.

Также было не принято топить баню и ходить на погост. Девушкам не следовало делать прически, стричь и красить локоны. Нежелательно давать деньги в долг. Предки считали, что если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы что-то отдать, то вещь никогда не вернется в прежние руки.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил о роли церкви. По его словам, она является неотделимой от жизни общества.

Православие Религия
03 декабря 2023, 02:37
«Не прятал сердце за спины солдат». Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов
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Герой СССР, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов внезапно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил «Севастопольский союз ветеранов десантников». Офицер был прототипом «Батяни-комбата» в клипе группы «Любэ».

Генерал-майор Солуянов скончался 2 декабря. В Союзе выразили соболезнования родным и близким ветерана и отметили, что память о генерале навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира. Причины смерти на сайте не уточнили.

Александр Солуянов был прототипом «Батяни-комбата». Его единогласно выбрали десантники, когда Никита Михалков искал для клипа реального «батяню», который «не прятал сердце за спины солдат».

Ранее скончался один из основоположников советской программы по изучению Луны академик Михаил Маров. Он ушел из жизни 30 ноября в возрасте 90 лет.

Музыка Армия
02 декабря 2023, 21:07
Движение поездов на перегоне в Бурятии после пожара в тоннеле восстановили
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Движение поездов по Северомуйскому тоннелю, где 29 ноября загорелся грузовой поезд, восстановили. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба РЖД.

«Движение поездов на перегоне Итыкит - Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 по московскому времени через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», - сообщили в РЖД.

Ликвидацией последствий возгорания занимались более 120 человек и спецтехника. В РЖД пояснили, что во время ремонта тоннеля движение поездов не прерывалось, составы пустили по обходному участку с небольшим увеличением времени в пути. На данный момент все пассажирские поезда идут по графику.

Пожар в тоннеле начался 29 ноября в 17:20 по московскому времени. Загорелась одна из цистерн с дизельным топливом в составе грузового поезда. Состав остановили, часть вагонов вывезли из тоннеля, на место прибыли пожарные и восстановительные поезда.

РЖД Пожары Поезда
02 декабря 2023, 21:01
Переход на электронные медкарты в поликлиниках станет обязательным
Unsplash
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Отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках станет новым принципом организации работы первичного звена. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

В будущем переход на электронные медкарты станет обязательным, добавил министр.

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», - подчеркнул Мурашко.

Он объяснил, что отказ от бумажных документов необходим для формирования ресурса данных, который позволит осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи.

Помимо прочего, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, заявил Мурашко. Это проблему помогут решить электронные медкарты.

Ранее глава Минздрава сообщил, что врачей освободят от немедицинских обязанностей благодаря реализации проекта по увеличению производительности труда. Таким образом увеличится время приема пациентов.

Здравоохранение Больницы Минздрав
02 декабря 2023, 19:27
Главному военному клиническому госпиталю имени академика Бурденко исполнилось 316 лет
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Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко отпраздновал 316-летие. Его основал Петр I. С тех пор медучреждение является главным госпиталем России.

Сейчас госпиталь - это современное многопрофильное медицинское учреждение. За последний год в нем лечились свыше 34 тысяч пациентов.

Специалисты медучреждения первыми приходят на помощь раненым и больным в зоне боевых действий. В госпитале постоянно обновляется оборудование, повышение квалификации медперсонала. Также врачи используют здесь новые методы лечения.

Все медицинские работники госпиталя участвуют в программах Непрерывного медицинского образования. В нем числятся 22 профессора и 312 кандидатов и докторов наук.

Больницы

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