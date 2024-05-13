13 мая 2024, 14:18

Введение штрафов за сокрытие номеров на машинах поддержали в правительстве

РИА «Новости»
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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала введение штрафов за сокрытие номеров на автомобилях. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Документ предполагает наказание за управление машинами, на номерах которых есть что-либо препятствующее их идентификации.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», - сообщил источник.

По его данным, проект отзыва по документу включили в повестку заседания правительственной комиссии. Документ также предусматривает введение административной ответственности за повторное управление машиной без государственных номеров.

Кабмин поддержал законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Авторами идеи выступили депутаты фракции «Новые люди».

Штрафы Машины Правительство РФ
13 мая 2024, 15:10
Помогавших спасать людей из тонувшего в Мойке автобуса наградили
Пресс-служба МЧС
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Знаки отличия «За доблесть в спасении» получили 15 человек, которые помогали спасать пассажиров из тонущего в Мойке автобуса. Награды самоотверженным людям вручил губернатор Петербурга Александр Беглов в Смольном, сообщил 78.ru.

«Я хочу сказать вам слова благодарности и вам мой низкий поклон», - произнес Беглов.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая. Водитель объяснял, что не справился с управлением на этом участке дороги. По последней информации, жертвами ЧП стали семь человек. Один из погибших - профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля мужчину, который был за рулем рухнувшего в реку Мойку автобуса. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

После против водителя начали еще одно уголовное производство. Выяснилось, что мужчина поставил на учет в своей квартире не менее 10 мигрантов.

Санкт-Петербург Суд Автобусы Мужчины Водители Реки
13 мая 2024, 12:23
Конфетка вкусная — дети пойдут. Общественник призвал создать альтернативу ДОСААФ
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Идея снизить возраст приема в ДОСААФ с 18 до 14 лет связана со стремлением вовлечь новых участников. Однако это не сработает, если не реформировать организацию изнутри. Руководитель общественной организации ВСПК «Наставник» Эдуард Зарубаев заявил 360.ru, что Россия действительно нуждается в таких объединениях.

«Думаю, просто хотят приобщить [молодежь]. ДОСААФ как организация умирает. Нужно привлекать, приобщать», - объяснил он.

В прежние годы, по словам Зарубаева, ДОСААФ имело в своем распоряжении много помещений. Теперь их заняли на коммерческой основе.

Он заявил, что России нужны молодежные организации, но не для галочки - важно сделать их по-настоящему привлекательными для подростков. По мнению Зарубаева, неважно, чем именно займутся этим организации, спортом или творчеством, важно лишь, чтобы они заинтересовали детей и отвлекли от компьютеров. Для этого требуется по-настоящему заинтересованный руководитель.

«Здесь же не от названия организации зависит, а от руководства и от сделанного. Дети видят, что и как. Мы, взрослые, их заинтересовываем. Если конфетка вкусная, интересная - не обертка, а конфетка, сама внутренность - дети идут. Все зависит от нас, взрослых», - сказал специалист.

Для работы с подрастающим поколением в России предлагали также создать Министерство по делам молодежи и воспитанию. Идею поддержали в Госдуме.

Дети Школьники Патриотизм
13 мая 2024, 09:19
Москвичам пообещали завершение похолодания и сухую погоду
РИА «Новости»
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Температура в Москве 13 мая останется на уровне 9-11 градусов выше нуля, но уже с 14 мая начнется небольшое потепление. Об этом заявил синоптик Михаил Леус, его слова процитировал сайт «Метеовести».

Специалист отметил, что похолодание в столице близится к завершению. Благодаря гребню антициклона, который надвигается с северо-запада, в зоне его влияния сформируется преимущественно сухая погода.

«Солнечные лучи, проглядывая сквозь разрывы в облаках, начнут активнее прогревать воздушные массы, однако пока дневная температура останется на 7-8 градусов ниже климатической нормы», - подчеркнул Леус.

Он спрогнозировал, что в Москве 13 мая температура достигнет отметки 9… 11 градусов, а в Подмосковье - 7… 12. По его словам, атмосферное давление почти не изменится и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптик добавил, что 14 мая ожидается повышение температуры до 12… 14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал аномально холодную погоду в мае. По его словам, холода пришли из Арктики в результате редкой барической ситуации или необычного поля давления.

Погода Погода в Москве Москва
13 мая 2024, 04:37
Стало известно, какие категории россиян смогут сэкономить на оплате ЖКХ
РИА «Новости»
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Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что с 1 июля некоторые категории россиян смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за просроченные платежи без банковской комиссии. Об этом он рассказал «Известиям».

Парламентарий отметил, что распоряжение по этому вопросу уже подготовлено и подписано по указанию президента РФ Владимира Путина.

Единственное, в нем не указали, какой перечень документов граждане должны представить на бумажном носителе в офис банка или платежного агента, а также не определен порядок использование электронных документов. Последнее отметили в Ассоциации банков России.

Депутат добавил, что от банковской комиссии полностью освободили многодетных родителей, их детей старше 18 лет, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

«Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год», - объяснил Пахомов.

При этом он подчеркнул, что этот закон направлен не против банков, а для поддержки граждан с целью справедливости.

Ранее юрист Кирилл Овтов рассказал, насколько увеличатся платежи за ЖКХ , кому положены скидки, и что делать при обнаружении нарушений в платежных документах.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты Россия Деньги

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