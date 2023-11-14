Введение ЕГЭ и ОГЭ в России назвали большой ошибкой

Он отметил, что натаскивание детей на тесты разрушило ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции, а также в советской России.

«Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ», - подчеркнул Толстой.

Вице-спикер ГД добавил, что около 40% детей в школах разговаривают с использованием ненормативной лексики. По его мнению, это происходит потому что ученикам никто не объясняет, что это плохо.

Первый зампред комитета Госдумы по науке Олег Смолин ранее выступил с идеей отменить ЕГЭ для тех школьников, которые не планируют поступать в вузы. Такую инициативу нужно обсудить с экспертным сообществом , заявил профессор Евгений Белый.