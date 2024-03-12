12 марта 2024, 08:57

Вулкан в Сахалинской области выбросил столб пепла

Pxhere
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На вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали пепловый выброс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Вулкан располагается на северокурильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Извержение произошло в 11:35 по местному времени. В МЧС напомнили, что вулкан высотой 1156 метров. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

«В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», - уточнили в ведомстве.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние до пяти километров в восточном направлении. Судя по кадрам из социальных сетей, небо затянуло серой «дымкой» после выброса пепла.

В начале марта на острове Фернандина произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Событие оказалось безопасным для туристов.

Вулканы Курильские острова
12 марта 2024, 08:31
Пожарный поезд подключили к тушению возгорания на заводе «Лукойла»
РИА «Новости»
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Пожарный поезд задействовали для тушения огня на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. Об этом рассказали РИА «Новости» в РЖД.

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи станции Зелецино», - указали в компании.

В поезде предусмотрены огромные запасы средств пожаротушения. Там умещается более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

В РЖД уточнили, что на движение поездов ситуация с тушением пожара не повлияла.

Как сообщил Telegram-канал «112» , Нижегородскую область атаковал беспилотник. В результате повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово. Беспилотник попал в установку перегонки нефти, после чего на предприятии начался пожар. Информации о пострадавших не было.

РЖД Пожары Беспилотники Поезда Заводы
12 марта 2024, 04:22
Панда Катюша училась кататься с деревянной горки в Московском зоопарке
РИА «Новости»
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Панда Катюша осваивала катание на деревянной горке в вольере. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент все было не знакомо, и лапки было страшно выпрямить», - написала она На кадрах видно, как медвежонок аккуратно выбрался на середину горки, а потом скатился на животе до конца.

Позже Акулова выложила кадры купания Катюши в бассейне. На тот момент все посетители уже ушли и панда Дин Дин начала приучать дочь к водным процедурам.

В начале марта Катюшу выпустили в большой вольер Московского зоопарка. Сотрудники посчитали, что юная медведица уже хорошо ходит и играет, чтобы сменить обстановку. Этот вольер оборудован небольшим бассейном, а также деревянными конструкциями, чтобы панды могли по ним лазать и отдыхать.

Ранее в Москве запустили в продажу тематические брелоки «Тройка» с изображением Катюши. Их выполнили в трех дизайнерских вариантах.

Животные Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
11 марта 2024, 23:30
Зарплата молоком. Кота взяли на работу в подмосковный супермаркет
РИА «Новости»
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Кота взяли на работу в один из подмосковных магазинов. Животное оформили как самозанятого и каждый день дают ему молоко, рассказал РИА «Новости» ритейлер.

Необычного сотрудника зовут Пепа и у него есть хозяин. Вот только кот часто любит гулять рядом с магазином.

«Оформлен как самозанятый: ему нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив. А еще кот получает несколько мисок молока и сосиски ежедневно», - отметил собеседник издания.

Для животного специально сшили форму сотрудника супермаркета с товарным знаком.

Это не первый случай, когда животные становятся практическими полноценными членами трудового коллектива. Так, кот по кличке Дюк стал работником международного аэропорта Сан-Франциско. Он помогает успокоиться пассажирам с аэрофобией. Помимо кота в воздушной гавани работают свинка-психолог, собаки и кролики.

Коты Работа Животные Магазины
11 марта 2024, 20:00
В Госдуме назвали бредом и фейком «приказ Шойгу» о новой мобилизации
РИА «Новости»
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Появившийся в соцсетях приказ о новой мобилизации является полнейшим бредом, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, вброс этого фейка — дело рук оппонентов России.

Появившийся в соцсетях приказ о новой мобилизации является полнейшим бредом, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, вброс этого фейка - дело рук оппонентов России.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», - подчеркнул Картаполов.

Фотографию приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации» начали тиражировать в социальных сетях с начала марта.

В этом фейковом документе указывали, что военкоматам якобы поручили призвать на службу в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек к 1 июня 2024 года. Документ, как указывали авторы подделки, будто бы подписал глава Минобороны Сергей Шойгу 6 марта.

Президент России Владимир Путин ранее отвечал на вопросы о возможности повторной мобилизации в стране, указывая, что никаких мобилизационных мероприятий не планируется.

Частичная мобилизация в РФ

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