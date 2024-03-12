Вулкан в Сахалинской области выбросил столб пепла

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Вулкан располагается на северокурильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Извержение произошло в 11:35 по местному времени. В МЧС напомнили, что вулкан высотой 1156 метров. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

«В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», - уточнили в ведомстве.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние до пяти километров в восточном направлении. Судя по кадрам из социальных сетей, небо затянуло серой «дымкой» после выброса пепла.

В начале марта на острове Фернандина произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Событие оказалось безопасным для туристов.