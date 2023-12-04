Второй этап реконструкции набережной Марка Шагала завершили в Москве

«В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также выполнено комплексное благоустройство береговой зоны», - сказал Бочкарев.

Кроме того, заммэра напомнил, что набережная Марка Шагала проходит от Третьего транспортного кольца (ТТК) до затона Новинки. Длина участка достигает практически четырех километров. В рамках предыдущего этапа привели в порядок 810 метров пространства - от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина.

Изначально по проекту запланировали обустроить современное общественное пространство для комфортной жизни и отдыха горожан. Обязательным условием было формирование природной среды. Так, посадили более 700 деревьев и кустарников и уложили свыше 8,3 тысяч квадратных метров газона.

Руководитель ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков добавил, что на участке набережной до пешеходного бульвара имени Братьев Весниных закончили развитие дорожно-тропиночной сети и создание детской и спортивной зон.

«Здесь появились пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка с резиновым покрытием длиной более одного километра», - отметил Маслаков.

Он также уточнил, что ландшафт набережной детально продуман, чтобы обеспечить посетителям комфортные условия. При приведении в порядок территории возвели удобный лестничный спуск на набережную и предусмотрели устройство малых архитектурных форм, среди которых и красивые скамейки.

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