ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ремонтом и страховкой смартфона

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По данным ВТБ, злоумышленники звонят банковским клиентам и выдают себя за службу поддержки финансовой организации. Людям заявляют о появлении новых страховых сервисов для смартфонов и предлагают сразу провести диагностику телефона.

Затем клиентам присылают ссылку на фейковый сайт, замаскированный под реальный банковский сервис. Там мошенники предлагают выбрать и подключить услуги по безопасности смартфона. Среди них, в частности, есть защита средств от телефонных мошенников и ремонт смартфона с гарантией от сертифицированных сервисов.

В ВТБ подчеркнули, что при установке такого приложения или подключении услуги клиент может утратить контроль над онлайн-банком и своим телефоном, а по итогу лишиться денег, которые похитят злоумышленники.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова, такой способ мошенничества включает и гибридные сценарии, при которых применяется и атака на телефон, и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения.

ВТБ применяет ряд мер для защиты пользователей, подчеркнул он. Среди них - установка определителя номера, использование систем фрод-мониторинга, чтобы отслеживать подозрительные операции. Можно воспользоваться и страховкой карт, чтобы дополнительно защитить деньги.