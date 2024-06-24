24 июня 2024, 10:49

Вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях

РИА «Новости»
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В Ярославской, Тамбовской и Костромской областях зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В больницы этих трех регионов с ботулизмом попали четыре человека. Общее число заболевших выросло до 375. По данным канала, большая часть заболевших находится в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывают медицинскую помощь.

Московское управление Роспотребнадзора выявило 94 отравившихся горожан с признаками ботулизма. Из них 11 человек находятся в больницах. В медицинских учреждениях Казани от ботулизма лечатся 14 пациентов. Также заболевших выявили в Нижнем Новгороде и Московской области.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, 43 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Источником заражения стал салат лобио из фасоли от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководителей компании отправили под домашний арест.

Больницы Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 11:03
Сестра Жанны Фриске рассказала о главной тайне умершей певицы
Global Look Press
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Тяжелобольная Жанна Фриске после лечения в Нью-Йорке планировала родить во второй раз. Об этом рассказала ее сестра Наталья в программе «Новые русские сенсации».

«Она спросила доктора: может ли родить ребенка, на что тот ответил: „Конечно, сможете, только нужно подлечиться“», - уточнила родственница певицы.

По словам Натальи, пройдя лечение в американской клинике инновационной вакциной, здоровье артистки улучшилось. Близким показалось, что болезнь начала отступать. Певица стала вставать на ноги и самостоятельно передвигаться. В тот момент она задумалась о рождении второго ребенка.

Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Она скончалась от глиобластомы - рака мозга.

На днях на премии МУЗ-ТВ показали видео с Жанной Фриске, которое сделали с помощью искусственного интеллекта. Отец артистки, увидев ролик, начал задыхаться.

Болезни Жанна Фриске Онкология Шоу-бизнес
24 июня 2024, 05:56
Московские врачи прилетели в Севастополь по поручению Путина
РИА «Новости»
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Московские медики и психологи прибыли после атаки ВСУ в Севастополь по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что из столицы прилетели психологи МЧС, сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, а также врачи подведомственных Минздраву и Депздраву учреждений. Всего по больницам Севастополя развезли 35 специалистов.

«Они оценят состояние пострадавших и необходимость и возможность транспортабельности пациентов», - пояснил глава города.

Все подробности он пообещал сообщить позже.

Украинские войска ударили по Севастополю 23 июня. Для атаки они использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Пострадавшими оказались более 150 человек.

Врачи Владимир Путин Удар по Севастополю ракетами ATACMS
24 июня 2024, 05:11
Огромного мертвого кита нашли на берегу на Курилах
Freepik
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Тушу огромного полосатого кита выбросило на берег за бухтой Парусной на Курильских островах. Видео с гигантским млекопитающим выложил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, мертвого кита нашли у берега в субботу, 22 июня. Длина туши - около 20 метров. Местные жители уверяют, что это первый случай, когда в Охотском море выкинуло на берег такого огромного млекопитающего.

Причина гибели животного неизвестна. У кита есть свежая рана в районе глаза, но маловероятно, что она могла привести к смерти гиганта.

В начале июня горбатый кит запутался в рыболовных сетях у берегов Териберки в Мурманской области. Животное свободно передвигалось, но не могло полностью открыть рот. В погоню за морским гигантом отправились спасатели. После нескольких попыток им удалось перерезать веревку , которая сдавливала шею и рот кита.

Видео Животные Курильские острова
24 июня 2024, 03:30
Трехдневный траур объявили в Дагестане после терактов
Freepik
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Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», - говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Боевики устроили стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Также по удар попал пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Служители вместе с прихожанами успели закрыться в здании храма.

По данным главы республики, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Также Меликов сообщили о ликвидации шести боевиков в Дагестане.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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