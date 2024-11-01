Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» стартует 4 ноября

Среди направлений подготовки – государственное и муниципальное управление, журналистика и педагогика. Конкурс служит механизмом поддержки мотивированной молодежи, заявил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

«Миссия университета - дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням», - сказал он.

Вуз провел второй набор на казачий бакалавриат - направление оказалось очень востребованным. На первый курс поступили 95 человек, еще около дюжины - на другие направления.

Свои проекты в рамках конкурса могут представить выпускники школ и учреждений СПО. Для участия ребята должны выполнить тестовые мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

Конкурсанты могут подготовить работу о вере в жизни казака, местах казачьей славы, образе казака в будущем, роли своей семьи в истории России, а также написать сценарии мультфильма или кино о казачестве или придумать игру на эту тему. Полный перечень представлен на сайте конкурса. Готовый проект необходимо отправить по адресу grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.