01 ноября 2024, 15:33

Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» стартует 4 ноября

РИА «Новости»
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Третий Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» для активной молодежи из Москвы и регионов стартует в День народного единства, 4 ноября. Победители смогут получить грант ректора МГУТУ и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата, сообщили на сайте вуза.

Среди направлений подготовки – государственное и муниципальное управление, журналистика и педагогика. Конкурс служит механизмом поддержки мотивированной молодежи, заявил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

«Миссия университета - дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням», - сказал он.

Вуз провел второй набор на казачий бакалавриат - направление оказалось очень востребованным. На первый курс поступили 95 человек, еще около дюжины - на другие направления.

Свои проекты в рамках конкурса могут представить выпускники школ и учреждений СПО. Для участия ребята должны выполнить тестовые мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

Конкурсанты могут подготовить работу о вере в жизни казака, местах казачьей славы, образе казака в будущем, роли своей семьи в истории России, а также написать сценарии мультфильма или кино о казачестве или придумать игру на эту тему. Полный перечень представлен на сайте конкурса. Готовый проект необходимо отправить по адресу grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.

Вузы конкурсы Образование
01 ноября 2024, 09:44
В законопроект о чайлдфри предложили внести три исключения
Unsplash
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Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили ряд изменений в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Документ появился в распоряжении РБК.

В проект предлагается внести три исключения. Речь идет о наказании за пропаганду отказа от рождения детей, если это связано с врачебными показаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями.

Депутаты поддержали необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей. Но отказ от деторождения может мотивироваться объективными причинами, добавили парламентарии.

Согласно опросу проекта «Если быть точным», 2,4% женщин в России не планируют рожать детей. Среди мужчин доля чайлдфри составила 3,5%. За последние два года в стране зафиксировали заметный рост сторонников бездетного образа жизни.

Дети Депутаты Чайлдфри
01 ноября 2024, 09:16
На остановку роста цен на продукты в России дали две недели
Global Look Press
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Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

«Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями - в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции», - подчеркнули в правительстве.

Ранее Патрушев провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.

В конце октября в Москве зафиксировали рост цен на сливочное масло. Продукт подорожал на 11,4% с начала 2024 года. При этом Минсельхоз сообщил о снижении оптовой стоимости сливочного масла.

Питание Продукты
01 ноября 2024, 08:23
Медведев назвал категорию мигрантов, которые обязаны покинуть Россию
РИА «Новости»
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Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны покинуть Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», - подчеркнул он.

Политик также добавил, что необходимо тщательно контролировать пребывание семей мигрантов в стране. Одной из проблем Медведев назвал незнание языка детьми приезжих в школах.

Ранее зампред Совбеза призвал создать в России условия, чтобы в страну приезжали соотечественники , разделяющие традиционные ценности. Также он высказался о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов для профилактики терроризма и экстремизма.

Мигранты Дмитрий Медведев Россия
01 ноября 2024, 03:57
Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге. Та выгнала ее мать из дома
Unsplash
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Болевшая раком жительница Волгограда Маргарита Рыженкова подарила квартиру своей коллеге. Та после смерти женщины выселила оттуда ее 84-летнюю мать, рассказала сайту v1.ru племянница умершей Елена Зверева. Она добавила, что пенсионерка попала в больницу — пострадавшие намерены обратиться в суд.

По словам Зверевой, 84-летняя Любовь Яковлева не только жила вместе со своей дочерью в этой квартире, но и выплатила большую часть ипотеки. Маргарита Рыженкова умерла 21 октября, после этого ее родные узнали - квартира давно ей не принадлежала, она оформила ее на свою коллегу.

«Оказалось, что Ксения (имя коллеги изменено - прим. ред.) втерлась ей в доверие и каким-то неизвестным нам способом убедила оформить дарственную. Маргарита - очень доверчивый человек. Неоднократно попадалась на уловки мошенников. Плюс у нее из-за болезни уже была нестабильная психика», - отметила Елена Зверева.

Она уточнила, что на днях новая собственница выставила пенсионерку за дверь в одной ночной рубашке. Женщине стало плохо, ее доставили в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в полицию поступило заявление. Правоохранители назначили проведение проверки.

Мошенники в Москве выманили у жителей более 100 квартир. Полицейские раскрыли схему - злоумышленники убеждали брать у них микрокредиты под залог недвижимости, а после отбирали ее через суд в счет погашения долгов.

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