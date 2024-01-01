«Всех сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл обратился к верующим в канун Нового года

«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» - сказал патриарх.

Он напомнил о пословице «Страшен сон, но милостив бог». Поэтому православная вера - спасительная не только для души в «будущем веке», но и является опорой в этой жизни. Патриарх пожелал россиянам сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой о народе и церкви.

«Да поможет нам Господь именно так - с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце - идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог», - заключил Кирилл.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении напомнил, что Россия является одной большой семьей , которая станет еще крепче. Народ объединяет общая судьба государства и понимание значимости ее масштабных целей.