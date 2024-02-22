«Всегда относились с уважением». Россия не сносила памятники украинским писателям
Россияне всегда с уважением относились к основным украинским деятелям и не сносили памятники, посвященные им. Такое заявление сделал замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».
«Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением», - высказался политик.
Медведев напомнил, что в России прозаика и драматурга Николая Гоголя считают выдающимся писателем.
Украинские же власти начали активно бороться с советскими и российскими памятниками. В 2022 году в стране снесли около 30 изваяний, посвященных русскому поэту Александру Пушкину , в частности демонтировали барельеф писателю на названной в честь него станции метро в Харькове.
Ранее на Украине закрасили мурал с изображением выдающейся личности Серебряного века Сергея Есенина. В республике также активно переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией.