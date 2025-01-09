09 января 2025, 14:02

«Все строители ждут!» Директор строительной фирмы рассказал, как сэкономить на ремонте

Читайте нас в: Google Новости

В этом году прогнозируется рост цен на ремонт до 20%. Как сэкономить на товарах и услугах, но получить такой же результат, рассказал 360.ru директор строительной компании Дмитрий Поплавский.

Он рекомендовал делать ремонт в начале года, до начала массовых весенних работ, в то время как с мая до осени, по его словам, цены максимальные.

«Пожалуйста, делайте ремонт в январе–феврале! Все строители ждут, но никому это не нужно. <… > Строители буквально снижают цены на свои работы в феврале. Мы в феврале часто делаем внутреннюю отделку, чтобы просто сэкономить. Рабочие готовы делать за копейки», - рассказал Поплавский.

При этом он призвал не доверять рабочим, найденным случайно, покупку стройматериалов.

«Вам нужно либо самим покупать все материалы, либо отдавать деньги человеку, которому вы доверяете. Вас все равно обманут! Человек со стороны 100% вам принесет завышенные чеки или количество материалов», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что стройматериалы за минувший год подорожали в среднем на 10% , но это не повлияет на стоимость квартир в новостройках.

Благоустройство Строительство Ремонтные работы
09 января 2025, 13:43
Москвичей предупредили о грядущих заморозках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Понижение температуры воздуха до отрицательных значений ожидается в центре европейской части России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Воскресенье будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными - от нуля до минус 5 градусов, а днем около нуля», - сообщил синоптик.

По его словам, переход к отрицательным значениям произойдет в понедельник. И ночью, и днем столбики термометров в Москве покажут -2…-7 градусов. При этом сильных морозов не ожидается. Погода будет мягкой и комфортной, на три градуса выше нормы.

Синоптик Александр Ильин рассказал, что теплая погода задержится в Москве лишь до 11 января. В пятницу и субботу ожидаются осадки в виде дождя. Атмосферное давление 9–10 января упадет до 746 миллиметров ртутного столба, в субботу - до 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с юга, юго-запада и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
09 января 2025, 13:11
Госдума рассмотрит проект о продлении материнского капитала в феврале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Государственная Дума может рассмотреть проект о продлении программы материнского капитала до 2030 года уже в первой половине февраля во втором и третьем чтениях. Об этом рассказала РИА «Новости» глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

«И уже в первой половине февраля Госдума сможет рассмотреть законопроект во втором и третьем чтении», - сказала Останина.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России программу материнского капитала с выплатами за рождение детей продлят до 2030 года включительно. Он отметил, что эта мера поддержки уже доказала свою эффективность за все время своего существования. Более 14 миллионов семей получили сертификаты на выплаты.

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве полностью или частично тратить материнский капитал на обучение родителей. Эта мера будет применяться к женщинам, родившим второго и последующих детей, а также к мужчинам, усыновившим первого и последующих детей.

Госдума РФ Семья Маткапитал в РФ
09 января 2025, 12:26
Теплая погода задержится в Москве лишь до 11 января
Читайте нас в: Google Новости
Теплая погода продержится в столице еще несколько дней. Об этом в беседе с 360.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

«Сохранится теплая погода до субботы, то есть до 11 января. Похолодание ждем ближе к исходу суток», - заявил он.

Синоптик предупредил, что в пятницу и субботу ожидаются осадки, причем 10 января они будут идти в виде дождя.

Воскресенье, 12 января, начнется в столице с отрицательных температур - ожидается до -2 градусов ночью и -1 градус днем. Осадки прогнозируются в основном в виде мокрого снега. Большая часть осадков выпадет в начале ночи, в течении дня несущественный снег будет идти местами.

«Атмосферное давление будет сначала немного падать, 9 и 10 января оно составит около 746 миллиметров ртутного столба, в субботу понизится до 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье снова начнет расти - до 748 миллиметров ртутного столба», - добавил Ильин.

Ветер будет дуть южный, юго-западный и юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

О том, что в Москву и Московскую область придет резкое потепление после Рождественской ночи, ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода Погода в Москве Москва
09 января 2025, 09:55
Самозанятым предложили самим себе предоставлять оплачиваемые больничные
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство труда предложило в 2026 году начать эксперимент по добровольной оплате самозанятыми собственных больничных. Он продлится три года — до 31 декабря 2028 года, сообщил «Коммерсант».

Чиновники предложили установить суммы для страхования на уровне 35 тысяч и 50 тысяч рублей в год. Страховые взносы будут составлять 1344 рубля или 1920 рублей в месяц, а выплаты в случае болезни будут зависеть от стажа работы и размера взносов.

Глава информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа предположила, что новая схема «может стать дополнительным финансовым бременем» для самозанятых. Владелец бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко добавил, что нововведение может не стать востребованным. По его мнению, это произойдет, если процесс присоединения к схеме окажется сложным, а условия выплат - непонятными.

Ранее в Московской области зарегистрировали почти 830 тысяч самозанятых. За декабрь 2024 года число таких предпринимателей увеличилось более чем на 20 тысяч.

Министерство труда предложило в 2026 году начать эксперимент по добровольной оплате самозанятыми собственных больничных. Он продлится три года - до 31 декабря 2028 года, сообщил «Коммерсант».

Минтруд РФ Самозанятые Больничный

Новости по теме