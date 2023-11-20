Все пользователи «Авито» получили возможность добавлять короткие видеоролики к объявлениям

«Авито» - крупнейшая платформа шопинга с социальным взаимодействием людей, где каждую секунду совершают более десяти сделок, отметил директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов. Он напомнил, что видеоконтент, как и онлайн-покупки, стали привычным паттерном поведения в интернете.

«Функционал дает возможность покупателям тщательнее ознакомиться с предложением в привычном формате, а продавцам - сделать объявление уникальным и выделить его из общей ленты объявлений», - обратил внимание Туманов.

Благодаря видео в объявлении товар «оживляется» и становится более привлекательным. Ролики помогают ответить на многие потенциальные вопросы и повысить доверие к продавцу. Статистика «Авито» показала, что объявления с видео получают на 10% больше звонков и сообщений, следовательно, растет доля успешных сделок и скорость продажи.

Пользователи могут ознакомиться с инструкцией по правильной съемке видео и узнать, как выставить свет, настроить экспозицию и фокус, построить композицию, подсветить важные детали, а также сделать базовый монтаж, наложить озвучку или добавить субтитры.

На «Авито» свыше 170 миллионов активных объявлений, а в день площадку посещают более 19 миллионов человек. Чтобы помочь продавцам быстрее найти покупателя, платформа открыла для всех пользователей возможность размещать видео длительностью до трех минут. Ролик будет проигрываться прямо в результатах поиска, а в галерее он займет первое место - перед фотографиями.

Каждый пользователь, прикрепивший видео к объявлению, получает возможность выиграть ценные призы. За первое место «Авито» вручит iPhone 14 Pro, за второе и третье места - стабилизатор для съемки видео, а за четвертое и пятое - штатив с лампой.

В конкурсе участвуют категории «Электроника», «Одежда, обувь, аксессуары» и «Детская одежда и обувь», если в объявлении включена доставка. Акция проходит с 20 ноября по 20 декабря. Победителей конкурса определят 22 декабря с помощью рандомайзера. Чем больше объявлений с видео разместит пользователь, тем выше его шансы на победу. Подробности - на странице конкурса.