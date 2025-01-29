«Все оскорбляет чувства». В РПЦ посетовали на трудную жизнь верующих в современном мире

В современном мире вся окружающая жизнь - «оскорбление чувств верующих». На это указал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди.

«Все эти самые голые манекены с лифчиками в витринах магазинов, эстрада наша безумная - это оскорбление чувств верующих», - заявил священнослужитель.

Он добавил, что люди привыкли к этому, потому что знают: все это сгорит. Верующих же ждет другой мир и вечная жизнь.

«Твердо знайте: все, что не на камне, все сгорит. Стойте на камне», - заключил Ткачев.

В прошлом году руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева, который разместил на стенде в вузе антирелигиозный плакат. Он изображал Юрия Гагарина, который заявил, что не увидел в космосе Бога.