«Все нормально». Старт выборов президента России оценили в ЦИК

«По всей стране сегодня началось голосование, все идет нормально. Наш основной принцип - открытость и прозрачность всех процессов», - отметила она.

По ее словам, всего по стране для работы на выборах аккредитовали порядка 13 тысяч представителей СМИ без учета зарубежных.

«Всего на участках 333 599 наблюдателей от партий, кандидатов и общественников. Желаем им терпения, настойчивости и объективного наблюдения. Мы в этом заинтересованы», - сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова отметила, что впервые выборы президента в России проходят в столь токсичной и непростой международной обстановке. Она отметила, что на сайт ЦИК уже совершили порядка 12 миллионов хакерских атак, и не исключила провокаций во время выборной процедуры.