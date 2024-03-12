«Все готова отдать». Блиновская хочет вырваться из СИЗО к детям

Он рассказал, что Блиновская выражает надежду на изменение ей меры пресечения, уверенная в своей невиновности. Волков добавил, что «королева марафонов» не может сдержать слез, когда говорит о своих детях.

«Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть своих несовершеннолетних детей», - сказал он.

Председатель комиссии выразил мнение, что пребывание Блиновской в СИЗО излишне, учитывая отсутствие насильственных преступлений со стороны блогера. Кроме того, она рассказывала о своем патриотизме и любви к родине, убеждена в справедливом исходе сложившейся ситуации.

Ранее на сайте Блиновской появился марафон о «работе над ошибками».

Однако ее адвокат заявил, что ресурс взломали мошенники и арестованная блогер не имеет к нему отношения.