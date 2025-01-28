Все фракции Госдумы выступили за полный запрет вейпов в России

«Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу», - подчеркнул он.

Володин призвал всех объединить возможности, чтобы добиться запрета.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев , в свою очередь, заявил, что на вейпы подсели за последние несколько лет десятки миллионов россиян, в том числе дети. Это нанесло огромный удар по здоровью граждан. Он указал на необходимость ограничения продажи этих товаров, запрета на их ввоз в страну и производство на территории России.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее уточнила, что проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер, поэтому решать ее необходимо с разных сторон.