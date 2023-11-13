«Все давно улажено». Челябинец с топором защитил дочь от разъяренных мужчин на дороге

Дочь челябинца объяснила, что в ходе дорожного конфликта ей угрожали. В итоге она попросила помощи у папы, и он приехал защищать ее. В социальных сетях появился соответствующий видеоролик. Однако там не показали всей картины произошедшего, подчеркнула родственница мужчины.

«Видео вырвано из контекста абсолютно», - поделилась девушка.

Она добавила, что дорожный конфликт давно улажен, а стороны помирились.

«Все давно улажено, все давно примирились. Если бы вот школьница не выложила это видео, не раздули из этого слона, никто бы уже даже сегодня не вспомнил об этом <…> Уже конфликт решен», - заключила женщина.

Ранее в Юго-Восточном округе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в водителя Mercedes и забрали у него сумку с деньгами. Нападавших объявили в розыск.