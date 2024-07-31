«Врет». Бакальчук сравнила свой развод с ситуацией в семье Алсу

«Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом - врет. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», - заявила предпринимательница.

Бакальчук добавила, что давление на нее никто не оказывает, а чем недоволен ее супруг, она не знает. По словам предпринимательницы, он и вся команда знали о сделке по объединению с оператором наружной рекламы Russ с самого начала. Она отметила, что никогда бы не приняла такое решение в одиночку.

Ранее Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь защитить компанию, которую, по его словам, попытались захватить рейдеры, а также вернуть жену в семью. Супруга опровергла слова мужа и заявила, что подает на развод.

Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук сравнила свой развод с ситуацией в семье певицы Алсу. В интервью изданию « Комсомольская правда » она заявила, что ее муж Владислав врет, когда говорит о давлении на нее или руководство компании.