Время стоянки такси в жилой зоне предложили ограничить в России

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить время парковки и стоянки такси в жилой зоне 30 минутами. В МВД инициативу поддержали, но предложили тщательно проработать, сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказалась копия ответа министерства.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», - указывается в письме начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

Ранее стало известно, что в России вынесли первый штраф за невыполнение требований нового закона о перевозках. Водитель из Башкирии, использовавший личный автомобиль в качестве такси, не установил на крыше фонарь, а на кузове - цветографическую схему. «Объединение самозанятых России» отметило, что конкретно на тот момент машина использовалась в личных целях, однако система это не учла.