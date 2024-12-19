19 декабря 2024, 13:52

Время как оружие. Россиянам рассказали, почему Новый год стал «кормушкой» мошенников

РИА «Новости»
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В Госдуме предупредили россиян об активности мошенников перед Новым годом — аферисты массово рассылают приглашения на розыгрыши и другие выгодные предложения с вредоносными ссылками внутри. Директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с 360.ru рассказал, как вычислить злоумышленников и не попасться на их удочку.

Время как оружие Цель мошенников - вынудить жертву принять быстрое решение. Поэтому аферисты присылают предложения с якобы ограниченным временем.

«Что вот, только сейчас, в течение одной минуты, если вы [отправите] предоплату, то <…> получите скидку 99%. Цель основная - это вынудить потенциальную жертву принять такое быстрое, импульсивное решение», - объяснил эксперт.

В таких случаях Дворянский призвал не переходить по ссылке в сообщении. Нужно спокойно все взвесить, если предложение пришло из театра, музея, известной платформы или определенного мероприятия - стоит проверить информацию на официальном сайте.

«Главное оружие злоумышленников - это время», - подчеркнул киберэксперт.

Доверяй, но проверяй По его словам, мошенники присылают ложные предложения в социальных сетях, на электронную почту или через спам звонки. Чтобы меньше получать уведомлений от аферистов, можно поставить определитель номера. Такие программы быстро фиксируют подозрительный контент и уведомляют пользователей о вероятной опасности.

Также Дворянский назвал порядок действий, если человек все-таки перешел по вредоносной ссылке мошенников.

«Тут две вещи нужно сделать: первое <…> запустить проверку антивируса, второе - если есть ощущение, что отправил свои персональные и платежные данные куда-то не туда, то лучше поменять от всех учетных систем пароль», - объяснил собеседник 360.ru.

Если платежные данные уже оказались в руках мошенников, следует обратиться в банк. Карту заблокируют и выпустят новую, отметил Дворянский.

Мошенничество Новый год
19 декабря 2024, 14:20
В России сохранят семейную ипотеку
РИА «Новости»
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В России сохранится семейная ипотека под 6%. Об этом на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

«Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется», - подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил уникальное явление - материнский капитал, такого нет нигде в мире. Глава государства добавил, что для поддержки семей создана целая программа, инструменты которой постоянно совершенствуются. Выплаты получают около 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч будущих матерей, подчеркнул президент.

Все это делается для улучшения демографической ситуации в стране. Этот вопрос - один из ключевых для России, признал Путин. Он призвал глав регионов начинать и заканчивать день с решения демографических вопросов.

Россия Ипотека Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 12:24
Розничные магазины обвинили маркетплейсы в дискриминации
РИА «Новости»
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Представители розничных магазинов обратились к премьеру Михаилу Мишустину и замглавы администрации президента Максиму Орешкину, обвинив маркетплейсы в дискриминации. Об этом сообщил РБК.

По словам представителей розницы, интернет-магазины продвигают собственные торговые марки, необоснованно завышают цены и штрафы и распространяют контрафактные товары. Они хотят, чтобы маркетплейсы объясняли свои действия и передавали в налоговую информацию о признаках дробления.

Сами маркетплейсы отвечают, что законопроект «О платформенной экономике» уже учитывает их действия, а другие предложенные меры - например, ограничение числа пунктов выдачи заказов в регионах - только навредят бизнесу и самим покупателям.

Ранее компания Wildberries в тестовом режиме запустила программу , по которой пользователи смогут забронировать алкоголь через торговую площадку и забрать его в определенное время в определенном месте.

Магазины Бизнес Деньги Экономика Маркетплейсы
19 декабря 2024, 11:21
Итальянский журналист рассказал, какой вопрос хочет задать Путину
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Предстоящую прямую линию президента России Владимира Путина посетит итальянский журналист Винченцо Лоруссо. Он рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой в Гостином Дворе, что хочет задать главе государства вопрос об отношениях двух стран, потому что их многое связывает.

«Я хочу спросить Владимира Путина о русских и итальянцах. Нас многое связывает - история, традиции, культура», - сказал он.

Лоруссо отметил, что последние два года живет в Луганске. По его словам, итальянцам важно доносить правду об истинной ситуации в республиках Донбасса.

«Я живу в Луганске уже два года, потому что это важно. Раньше проживал в Риме, там осталась моя жена. Итальянцам нужна правдивая информация о всей ситуации», - добавил журналист.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Гостином Дворе в Москве.

Италия Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 11:06
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения в работе Минпросвещения
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура выявила ряд существенных нарушений в работе министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом в Совете Федерации заявил глава ведомства Игорь Краснов, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что Генпрокуратура закончила масштабную проверку, по итогам которой обнаружила неэффективное использование выделенных денежных средств и другие серьезные нарушения.

«Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», - подчеркнул Краснов.

Он добавил, что внес акты реагирования, а также обязал министров устранить нарушения. По словам генпрокурора, учащимся необходимо получать знания из актуальных учебников.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в некоторых российских регионах фиксируются проблемы со строительством школ. В зоне риска находятся объекты в Дагестане, Ярославской, Кировской, Московской областях, а также в Кабардино-Балкарской республике и Краснодарском крае.

Генпрокуратура РФ Школы Школьники Образование

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