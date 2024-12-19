Время как оружие. Россиянам рассказали, почему Новый год стал «кормушкой» мошенников

Время как оружие Цель мошенников - вынудить жертву принять быстрое решение. Поэтому аферисты присылают предложения с якобы ограниченным временем.

«Что вот, только сейчас, в течение одной минуты, если вы [отправите] предоплату, то <…> получите скидку 99%. Цель основная - это вынудить потенциальную жертву принять такое быстрое, импульсивное решение», - объяснил эксперт.

В таких случаях Дворянский призвал не переходить по ссылке в сообщении. Нужно спокойно все взвесить, если предложение пришло из театра, музея, известной платформы или определенного мероприятия - стоит проверить информацию на официальном сайте.

«Главное оружие злоумышленников - это время», - подчеркнул киберэксперт.

Доверяй, но проверяй По его словам, мошенники присылают ложные предложения в социальных сетях, на электронную почту или через спам звонки. Чтобы меньше получать уведомлений от аферистов, можно поставить определитель номера. Такие программы быстро фиксируют подозрительный контент и уведомляют пользователей о вероятной опасности.

Также Дворянский назвал порядок действий, если человек все-таки перешел по вредоносной ссылке мошенников.

«Тут две вещи нужно сделать: первое <…> запустить проверку антивируса, второе - если есть ощущение, что отправил свои персональные и платежные данные куда-то не туда, то лучше поменять от всех учетных систем пароль», - объяснил собеседник 360.ru.

Если платежные данные уже оказались в руках мошенников, следует обратиться в банк. Карту заблокируют и выпустят новую, отметил Дворянский.