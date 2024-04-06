06 апреля 2024, 12:44

Временный запрет на экспорт сахара ввели в России

РИА «Новости»
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Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источники на рынке, которые ознакомились с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза.

Проект временного запрета на экспорт сахара появился еще в марте. Его разработали из-за беспокойств насчет активизации поставок товара за границу. С августа 2023 года по середину февраля российская сторона поставила другим странам в три раза больше сахара, чем за предыдущий аналогичный период. Речь идет о 442 тысячах тонн против 164,3 тысячи тонн.

«Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке», - отметили в министерстве.

Минсельхоз спрогнозировал объем производства сахара в России за сезон в 6,8 миллиона тонн. Это на 9,8% больше показателя прошлого периода. Из этого объема внутреннее потребление составляет около шести миллиона тонн.

На положительную динамику производства повлиял высокий урожай сахарной свеклы. По данным Росстата, в прошлом году он составил 53,1 миллиона тонн. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю страны.

С лета прошлого года по январь 2024 года европейские поставки вина в Россию снизились на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. За это время страны Евросоюза экспортировали в РФ 1,19 миллиона гектолитров вина.

Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» , ссылаясь на источники на рынке, которые ознакомились с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза.

Экспорт Россия Росстат Продукты
06 апреля 2024, 12:52
Православные верующие отпразднуют Благовещение 7 апреля
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Православная церковь 7 апреля будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот значимый праздник верующим рекомендуют соблюдать некоторые запреты, включая поминальные службы и венчания, сообщили «Известия».

В Благовещение нужно побывать на праздничной всенощной и литургии в храме. Если нет возможности посетить церковь, то разрешается помолиться дома.

Работать в этот день можно, но при условии, что повседневные заботы не отвлекут от духовной составляющей.

В праздник рекомендуют сходить в гости к родственникам, заняться благотворительностью или помочь нуждающимся.

Приметы на 7 апреля гласят, что погоду на Пасху можно определить по Благовещению - она будет такой же. Дожди в этот день сулят богатый урожай грибов и хороший клев, а гроза - жаркое лето.

Благовещение является одним из 12 самых важных праздников в православии. В этот день постящиеся смогут позволить себе послабления, например, съесть рыбу.

Праздники Православие Религия
06 апреля 2024, 10:52
Корабль «Союз МС-24» с российским космонавтом успешно приземлился в Казахстане
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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого был российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в районе города Жезказгана в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Приземление произошло в 10:17 по московскому времени. Помимо Новицкого, на борту были белорусский космонавт Марина Василевская и американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

«Утром корабль отстыковался от модуля „Рассвет“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно», - информировали в Роскосмосе.

В марте Олег Новицкий рассказал журналистам, что Международная космическая станция находится в хорошем состоянии и прослужит еще долго. По словам космонавта, МКС полностью обеспечивает выполнение программы полетов и безопасность экипажей. Чтобы заменить эту станцию на новую, более современную, понадобятся некоторое время и плавный переход, заметил Новицкий.

Казахстан Космонавты Корабли Роскосмос NASA
06 апреля 2024, 10:45
Гумпомощь для военных выкинули на помойку в Белгородской области
РИА «Новости»
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Жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Об этом сообщил телеканал «Белгород».

Гумпомощь нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.

«Особенно больно, говорят труженицы тыла, было увидеть выброшенные иконки и письма для солдат. Их передали из Ленинградской области», - указали в издании.

Местные жители сообщили о находке волонтерам, которые спасли 80% выброшенного и обратились в полицию.

Ранее школьники из Химок написали бойцам в зоне спецоперации более двух тысяч писем. Дети отправляют военным теплые слова, пожелания и стихи. Благодаря поддержке школьников бойцы чувствуют частичку родного дома и любви близких, отметила лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Волонтеры Лекарства Военные Полиция Продукты
06 апреля 2024, 04:36
Юрист рассказал, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
РИА «Новости»
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Приход на банковскую карту «денег из ниоткуда» не является поводом для радости. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, если деньги пришли просто так, то владельцу карты следует насторожиться. Деньги нужно вернуть туда, откуда они пришли. В противном случае человека могут обвинить в необоснованном обогащении. Процесс возвращения тоже затягивать нежелательно.

«Если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», - заявил юрист.

Также «деньги из ниоткуда» - это излюбленный способ многих аферистов. Чтобы не попасть на уловку мошенников, возвращать полученные средства необходимо через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что мошенники становятся все более изобретательными. Теперь они перешли на сложные трехступенчатые схемы обмана.

Банки Россия Деньги

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