Временный запрет на экспорт сахара ввели в России

Проект временного запрета на экспорт сахара появился еще в марте. Его разработали из-за беспокойств насчет активизации поставок товара за границу. С августа 2023 года по середину февраля российская сторона поставила другим странам в три раза больше сахара, чем за предыдущий аналогичный период. Речь идет о 442 тысячах тонн против 164,3 тысячи тонн.

«Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке», - отметили в министерстве.

Минсельхоз спрогнозировал объем производства сахара в России за сезон в 6,8 миллиона тонн. Это на 9,8% больше показателя прошлого периода. Из этого объема внутреннее потребление составляет около шести миллиона тонн.

На положительную динамику производства повлиял высокий урожай сахарной свеклы. По данным Росстата, в прошлом году он составил 53,1 миллиона тонн. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю страны.

С лета прошлого года по январь 2024 года европейские поставки вина в Россию снизились на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. За это время страны Евросоюза экспортировали в РФ 1,19 миллиона гектолитров вина.

Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» , ссылаясь на источники на рынке, которые ознакомились с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза.