Временный запрет на экспорт летнего дизеля сняли в России

«Принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива. Его ввели 21 сентября в рамках комплекса мер стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», - указали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в течение минувших двух месяцев внутренний рынок страны обеспечили дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином. Также сохранились высокие объемы переработки нефти на НПЗ.

С 17 ноября в России перестал работать временный запрет на экспорт бензина. По данным Минэнерго, запрет на экспорт бензина отменили, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.